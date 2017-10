Silvio Santos alcança a liderança e vence dois programas da concorrente

Nesse domingo, 22 de outubro, Silvio Santos alcançou a liderança e venceu dois programas da concorrente por mais de 30 minutos. Em São Paulo , o primeiro confronto foi contra o programa especial sobre MMA (artes marciais mistas), no ar das 23h27 às 23h52, Silvio Santos obteve 14 pontos contra 13 do programa concorrente. Já no segundo confronto, no ar das 23h53 à 0h01, contra a corrida automobilística, o apresentador marcou 12 pontos contra 9. Na média geral, em São Paulo, no ar das 20h02 à 0h01, o programa garantiu a vice-liderança isolada com 13 pontos, contra 11 da terceira colocada e 21 da primeira. O share foi de 18% e o pico de 15 pontos.



Já no Rio de Janeiro , Silvio Santos também foi líder. No confronto com o programa sobre MMA, das 23h27 às 23h52, Silvio Santos levou a melhor e marcou 16 pontos contra 14 da concorrente. No segundo confronto, contra a corrida automobilística, no ar das 23h53 à 0h01, Silvio obteve 13 pontos contra 10. Na média geral, na cidade carioca, Silvio Santos também garantiu a vice-liderança isolada com 14 pontos, contra 6 da terceira colocada e 21 da primeira.