Sinal analógico será desligado em Vitória e alguns municípios

O sinal analógico da TV aberta será desligado em Vitória (ES) e nos municípios de Cariacica , de Fundão , de Guarapari , de Serra , de Viana e de Vila Velha no dia 25 de outubro. A decisão foi tomada pelo Grupo de Implantação da TV Digital (GIRED) após verificar, por meio de pesquisa Ibope, que 91% dos domicílios da região já contam com sinal digital. A decisão foi tomada, nesta segunda-feira (23/10), em Brasília.



Quanto ao desligamento no Rio de Janeiro, o GIRED sugeriu ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações que homologue o período de desligamento para que tenha início em 25/10 e vá até o dia 22/11, devendo ser realizada uma nova pesquisa nesse período. Na região, 87% dos domicílios contam com sinal digital e 13% ainda utilizam o sinal analógico.



Em Vitória e cidades do entorno, a pesquisa do Ibope constatou que 91% dos domicílios da região já contam com o sinal digital e apenas 9% ainda utilizam o sinal analógico. A pesquisa mostrou que não ficam sem TV na data do desligamento 94% dos domicílios.



A amostra de Vitória contou com 1.078 entrevistas, enquanto no entorno foram realizadas 1.358 (amostra com complementos). O período de campo foi entre 10 de outubro e 20 de outubro de 2017. Vitória possui 131.970 domicílios e no entorno existem 547.336 lares, um total de 679.306 domicílios.



O desligamento do sinal analógico da TV aberta permite a liberação da faixa de 700 MHz para uso da banda larga, com maior velocidade de conexão e melhor qualidade de recepção. A TV Digital possui imagem mais nítida, som de melhor qualidade e possibilidade de mobilidade e interatividade.