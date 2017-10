Canal A&E fica disponível para clientes SKY Pré-Pago

A SKY vai abrir o sinal do A&E (canal 138) para os clientes SKY Pré-Pago . O canal estará disponível entre 27 de outubro e 6 de novembro, para quem realizar uma recarga ou estiver com uma recarga ativa.



Entre os destaques da programação no período está " Acumuladores Compulsivos ", que mostra a vida de pessoas que fazem de suas casas verdadeiros cofres de tesouros absurdos como coleções de objetos inúteis, velhos utensílios, enfeites de natal, jornais e até anéis de latas de refrigerante. O programa apresenta o lado obscuro desses colecionadores e acumuladores compulsivos, e a luta para vencer sua obsessão por guardar. Toda segunda-feira, às 23h15, é possível conferir episódios inéditos do programa.



Outra grande atração é " Nascidos na Prisão ", exibido às terças-feiras, também às 23h15. Nos Estados Unidos, a cada ano, cerca de 10 mil bebês nascem atrás das grades. Essa série conta a história de cinco internas da prisão de Indiana que deverão ajustar-se às regras do presídio para ficar com seus filhos, caso contrário, poderão perdê-los.



A nova temporada de " Desaparecidos " também é destaque na programação do canal. A série mostra diversos casos de pessoas que desapareceram sem deixar rastros. Só no Brasil, cerca de 200 mil desaparecem por ano. Onde estariam? Será que desapareceram por vontade própria ou foram vítimas de algum incidente? O que a polícia tem feito nesses casos? Todas essas questões são abordadas na série que estreia em 25 de outubro, às 23h15.