Após desgaste, Band decide parar com "Pânico" em dezembro

Existe o entendimento que as reposições processadas, nunca à mesma altura, contribuíram decisivamente para o desgaste do programa ao longo dos tempos. Por outro lado, não é segredo que os atrasos nos repasses de verbas de produção, responsabilidade da emissora, também diminuíram o seu poder de fogo

Uma situação hoje colocada como irreversível.O assunto está sedo conduzido com muito cuidado porque há muita gente envolvida. Resta, no entanto, aguardar pelos próximos capítulos.

O UOL tentou contato com o apresentador Emílio Surita e a assessoria da Band, mas sem sucesso até o momento. Quando e se as partes manifestarem, a versão será incluída neste texto.

https://tvefamosos.uol.com.br/colunas/flavio-ric...o-em-dezembro.htm Ainda não há uma manifestação oficial das partes, mas naquilo que diz respeito à emissora não existe mais nenhum interesse em continuar com o produto após isso. Hoje, considerado muito caro e longe de repetir os mesmos resultado do passado.























