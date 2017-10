Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Renovação ‘nem de direita, nem de esquerda’

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 7 respostas e 91 visitas.





Paulo Frank em 24 Out 2017 - 10:23



anos | Set 2014 | Mensagens: 1619 | Ijuí - RS



https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/renova...;ocid=mailsignout BRASÍLIA - Construir uma candidatura em tempos de Lava Jato não é tarefa fácil, mas, à procura de talentos desconhecidos, o movimento começa a chamar a atenção na busca de nomes para disputar as eleições de 2018. Idealizado pelo empresário Eduardo Mufarej, o grupo já ganhou o apoio de famosos, como o apresentador e o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, e vai oferecer cursos de formação para jovens que desejam entrar na política.











Paulo Frank em 24 Out 2017 - 10:24



anos | Set 2014 | Mensagens: 1619 | Ijuí - RS



Jogam no mesmo time do MBL... Bando de OPORTUNISTAS!Jogam no mesmo time do MBL...





Antonio Venicio em 24 Out 2017 - 10:28



anos | Set 2017 | Mensagens: 69 | São José dos Campos - SP

Só a esquerda que interessa, não é mesmo Paulo Frank?





Paulo Frank em 24 Out 2017 - 11:12



anos | Set 2014 | Mensagens: 1619 | Ijuí - RS

Antonio Venicio escreveu Só a esquerda que interessa, não é mesmo Paulo Frank?



Não amigo, pois me considero de Centro!

O que me deixa indignado são esses oportunistas que se aproveitam de momentos frágeis da Democracia para se intitularem "Salvadores da Pátria"....SÓ ISSO!





Antonio Venicio em 24 Out 2017 - 11:39



anos | Set 2017 | Mensagens: 69 | São José dos Campos - SP

Paulo Frank escreveu Antonio Venicio escreveu Só a esquerda que interessa, não é mesmo Paulo Frank?



Não amigo, pois me considero de Centro!

O que me deixa indignado são esses oportunistas que se aproveitam de momentos frágeis da Democracia para se intitularem "Salvadores da Pátria"....SÓ ISSO!



Amigo, concordo parcialmente com sua opinião, mas não entendi como o sr se considera de centro se vive criticando quase todos os políticos e partidos do Brasil. Já percebi aqui no fórum que o amigo costuma defender o PT, quer que o Lula volte em 2018, isso é ser de centro?



Como o pessoal já reparou aqui no fórum, eu não vou negar: me considero de direita.





Rafa! em 24 Out 2017 - 11:49



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2316 | São Paulo - SP

Paulo Frank escreveu Antonio Venicio escreveu Só a esquerda que interessa, não é mesmo Paulo Frank?



Não amigo, pois me considero de Centro!

O que me deixa indignado são esses oportunistas que se aproveitam de momentos frágeis da Democracia para se intitularem "Salvadores da Pátria"....SÓ ISSO! qQual seria o tipo de governo ideal pra vc?





Paulo Frank em 24 Out 2017 - 11:56



anos | Set 2014 | Mensagens: 1619 | Ijuí - RS

Antonio Venicio escreveu Paulo Frank escreveu Antonio Venicio escreveu Só a esquerda que interessa, não é mesmo Paulo Frank?



Não amigo, pois me considero de Centro!

O que me deixa indignado são esses oportunistas que se aproveitam de momentos frágeis da Democracia para se intitularem "Salvadores da Pátria"....SÓ ISSO!



Amigo, concordo parcialmente com sua opinião, mas não entendi como o sr se considera de centro se vive criticando quase todos os políticos e partidos do Brasil. Já percebi aqui no fórum que o amigo costuma defender o PT, quer que o Lula volte em 2018, isso é ser de centro?



Como o pessoal já reparou aqui no fórum, eu não vou negar: me considero de direita.



Vamos por partes....

Sobre as críticas: Como não criticar se a maioria dos políticos fazem o que fazem atualmente?

Não defendo o PT, tanto que não sou eleitor desse partido, justamente pelo extremismo, mas diante do atual cenário politico, onde a extrema direita tenta impor seus métodos à qualquer custo, prefiro aqueles que se opõem.

NUNCA quis que o Lula voltasse, tanto que já afirmei aqui nesse fórum que o Lula tem sim o rabo preso (seu depoimento perante a Justiça não me convenceu). Embora ainda considere que ele fez sim uma boa administração, inovando em muitos aspectos e principalmente conseguiu reduzir um pouco a desigualdade social. Acabou por entrar na politicagem do toma-lá-dá-cá...INFELIZMENTE. Por fim: ele que se acerte com a Justiça brasileira, embora ter caído nas mão de um Luiz completamente imparcial!

Confesso que, por vezes, exagero nas minhas colocações, dando a impressão que sou extremista de esquerda....digamos que na verdade sou Centro Esquerda, pois considero a Vida acima do Capital!

Espero ter respondido os questionamentos do amigo e até agradeço pela oportunidade de esclarecer a minha posição,política!!!



Editado pela última vez por Paulo Frank em 24 Out 2017 - 12:03. Editado 1 vez.

Paulo Frank em 24 Out 2017 - 11:59



anos | Set 2014 | Mensagens: 1619 | Ijuí - RS

Rafa! escreveu Paulo Frank escreveu Antonio Venicio escreveu Só a esquerda que interessa, não é mesmo Paulo Frank?



Não amigo, pois me considero de Centro!

O que me deixa indignado são esses oportunistas que se aproveitam de momentos frágeis da Democracia para se intitularem "Salvadores da Pátria"....SÓ ISSO! qQual seria o tipo de governo ideal pra vc?





Uma espécie de Socialismo...adaptado á realidade brasileira.

Penso que deveriamos evitar os extremos, o radicalismo, que infelizmente impera atualmente!

E, acima de tudo, que se preserve a DEMOCRACIA, tão duramente conquistada após a famigerada Ditadura Militar!

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído