ESPN exibe nova temporada da NBA com mais de 170 jogos

A espera dos fãs de esporte pela volta da maior liga de basquete do mundo terminou. Desde a última quarta-feira, dia 18 de outubro, a ESPN transmite a nova temporada da NBA com mais de 170 jogos ao vivo e exclusivos do melhor basquete do mundo em seus canais na TV e também na plataforma digital WatchESPN .



Febre nacional, o basquete norte-americano coleciona a cada ano milhares de novos fãs pelo Brasil e a expectativa da ESPN é ampliar sua audiência em mais uma temporada repleta de jogos a cada semana.



“ A NBA é um dos destaques da ESPN no Brasil. Na temporada passada, ao renovar o contrato com a liga, aumentamos em 120% o número de jogos transmitidos e conquistamos um crescimento de 36% no público impactado¹. Durante a transmissão exclusiva das finais em 2017, alcançamos a liderança entre os canais de esporte na média de todas as partidas que deram o título ao Golden State Warriors ”, destaca German Hartenstein, diretor geral da ESPN no Brasil.