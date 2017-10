Você está lendo um tópico

Globo perde 30% de audiência entre final e estreia de nova novela das 21

A Globo estreou nesta segunda-feira, dia 23 de outubro, sua nova novela da faixa das 21h. " O outro lado do paraíso " registrou uma média de 35 pontos na grande São Paulo.



O resultado é 30% menor que o registrado na última sexta-feira quando a emissora marcou 50 pontos de média.



Apesar da queda, a nova novela superou a estreia de A Força do Querer que marcou 33 pontos no dia 3 de abril deste ano. Além disto, empatou na média de 35 pontos de estreia de Velho Chico .























