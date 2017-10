Você está lendo um tópico

Hub de empreendedorismo e inovação da Oi tem inscrições prorrogadas

Oi prorrogou as inscrições para o Edital do Programa de Incubação de Startups do Oito , seu hub de empreendedorismo e inovação, para o dia 05 de novembro.



O programa prevê aporte de até R$ 150 mil para cada projeto selecionado e as startups podem fazer as inscrições pelo site



Com o objetivo de reforçar o seu relacionamento com o ecossistema de inovação e empreendedorismo, a Oi patrocinará o CASE, maior evento latino-americano voltado para startups que será realizado pelo quarto ano consecutivo pela ABStartups (Associação Brasileira de Startups). Esta edição será realizada entre os dias 26 e 27 de outubro, no Centro de Eventos PRO MAGNO, em São Paulo, e a expectativa é reunir mais de oito mil pessoas. O Oito estará presente com estande no local que permitirá que as startups façam suas inscrições no programa no próprio evento com o apoio de executivos da Oi além de participar em painel na agenda do evento. prorrogou as inscrições para o Edital do Programa de Incubação de Startups do, seu hub de empreendedorismo e inovação, para o dia 05 de novembro.O programa prevê aporte de atépara cada projeto selecionado e as startups podem fazer as inscrições pelo site www.oito.net.br. Em parceria com empresas e centros de pesquisa, a Oi lançou no final de agosto o Oito, espaço de referência para a geração de novos negócios, desenvolvimento de soluções tecnológicas e digitais, aceleração de startups e suporte a negócios sociais, que será inaugurado no Rio de Janeiro no final do ano.Com o objetivo de reforçar o seu relacionamento com o ecossistema de inovação e empreendedorismo, a Oi patrocinará o CASE, maior evento latino-americano voltado para startups que será realizado pelo quarto ano consecutivo pela ABStartups (Associação Brasileira de Startups). Esta edição será realizada entre os dias 26 e 27 de outubro, no Centro de Eventos PRO MAGNO, em São Paulo, e a expectativa é reunir mais de oito mil pessoas. O Oito estará presente com estande no local que permitirá que as startups façam suas inscrições no programa no próprio evento com o apoio de executivos da Oi além de participar em painel na agenda do evento.























