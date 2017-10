Você está lendo um tópico

Novembro: Megapix traz "Pompéia" e filmes nacionais inéditos nos pacotes básicos

VCFAZ.TV traz as novidades do Megapix . Conheça os destaques da "Sessão Megapix" para o mês de novembro na sessão exibida sempre às sextas-feiras, às 22h30. Dentre os destaques estão a comédia "Tô Ryca!" e as aventuras "O Último Mestre Do Ar" , "Battleship – A Batalha Dos Mares" e "Pompeia" .



Samantha Schmütz, Marcelo Adnet, Katiuscia Canoro e Marcus Majella estrelam a comédia "Tô Ryca" destaque do dia 03 de novembro . Selminha tem a chance de ficar rica ao descobrir uma herança. Mas para conseguir a grana, ela terá que cumprir um desafio: gastar R$ 30 milhões em 30 dias, sem acumular nada e nem contar para ninguém.



A Nação do Fogo está em guerra com as nações da Água, do Ar e da Terra porque pretende dominar o mundo em "O Último Mestre Do Ar" (dia 10 de novembro , às 22h30). O conflito já dura um século e não há a menor previsão de quando chegará ao fim. Somente o aparecimento de um Avatar, único capaz de controlar os quatro elementos, poderá ajudar a restabelecer o equilíbrio. Quando Katara (Nicola Peltz) e seu irmão Sokka (Jackson Rathbone) encontram o jovem e poderoso Aang (Noah Ringer), logo percebem que estão diante de uma possível solução e para isso partem juntos numa grande e perigosa aventura em busca da paz.



Baseado no famoso jogo “Batalha Naval”, "Battleship – A Batalha Dos Mares" (dia 17 de novembro , às 22h30) acompanha a jornada de um navio que se depara com um exército alienígena tentando conquistar a Terra. Para defender o planeta, a tripulação precisa confiar em uma estratégia única. Em "Pompéia" (dia 24 de novembro , às 22h30), Milo (Kit Harrington) é escravo em um navio rumo a Nápoles, que luta para salvar a mulher que ama e seu melhor amigo, um gladiador preso dentro coliseu da cidade. Como se os dramas ainda não bastassem, ele terá que lidar com uma terrível erupção vulcânica que pode destruir sua cidade para sempre.



"Sob Pressão" (dia 09 de novembro , às 22h30) se passa em um hospital público, onde o dr. Evandro lidera uma equipe formada pelos médicos Paulo e Carolina. Em um dia tenso, eles precisam realizar cirurgias em um traficante, um policial e uma criança. Com poucos recursos, a pressão se torna maior já que os três foram feridos em um tiroteio na favela próxima.



O canal também traz a animação "Tá Dando Onda" (dia 07 de novembro , às 22h30), sobre um jovem pinguim que decide deixar sua família e sua cidade na Antártida para participar de um torneio de surf realizado na ilha Pen-Gu e "O Franco-Atirador" (dia 26 de novembro , às 22h), , com Sean Penn como um matador de aluguel que pretende se aposentar, mas descobre que está sendo traído por pessoas de sua confiança.



