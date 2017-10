Você está lendo um tópico

A saída de Ana Paula Padrão e mais dicas para dar novo gás ao "MasterChef"

Chico Barney

Chico Barney

https://entretenimento.uol.com.br/colunas/chico-...ao-masterchef.htm Não foi por falta de aviso: com quase nenhum respiro entre as temporadas, o divertidíssimo "MasterChef" está amargando índices bem insalubres no Ibope. A baixa performance do "MasterChef" é ainda mais evidenciada no panorama nacional. No PNT, que engloba 15 mercados, o reality comandado por Ana Paula Padrão tem apenas 2,5 pontos e é a quinta maior audiência da Band - empatado com o "Jogo Aberto", de de Renata Fan.











O programa até que é bom, mas a cada terça é 4 horas de enrolação só para um participante ser eliminado.

















