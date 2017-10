Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Tech

iPhone X, iPhone 8 e iPhone 8 Plus já têm preço no Brasil; confira

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 26 visitas.





Ricardo em 25 Out 2017 - 1:35 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5848 | Monterrey - México

iPhone X, iPhone 8 e iPhone 8 Plus já têm preço no Brasil; confira



Fonte:



Os novos iPhones foram anunciados pela Apple em setembro e os modelos 8 e 8 Plus ainda não conseguiram emplacar as vendas no mercado internacional — sendo que o iPhone X ainda nem começou a ser vendido e parece não ter o mesmo fôlego que gerações anteriores. E apesar de ainda não sabermos quando veremos os dispositivos no Brasil, já é sabido quais serão os preços deles.



Quem recebeu as informações foi o site MacMagazine, que afirma ter fontes bem confiáveis para afirmar quais vão ser os valores cobrados por cada modelo. Felizmente, as informações de que os aparelhos seriam vendidos a partir de R$ 6,5 mil estavam bem erradas. Pois é, o modelo mais simples (iPhone 8 de 64 GB) vai custar R$ 3.999. Confira abaixo a lista completa.



iPhone 8



Versão com 64 GB: R$ 3.999

Versão com 256 GB: R$ 4.799



iPhone 8 Plus



Versão com 64 GB: R$ 4.599

Versão com 256 GB: R$ 5.399



iPhone X



Versão com 64 GB: R$ 5.999

Versão com 256 GB: R$ 6.999



Vale dizer que estes preços não estão 100% confirmados, mas servem como boas bases para o que veremos em breve e o minimo deve ser confirmado — o próprio MacMagazine afirma que leves variações podem acontecer até o lançamento oficial. Mesmo assim, fica a dica para os consumidores: quem quiser um novo iPhone vai ter que separar pelo menos R$ 3.999. Está ansioso pela chegada deles? Fonte: https://www.tecmundo.com.br/dispositivos-moveis/...rasil-confira.htm Os novos iPhones foram anunciados pela Apple em setembro e os modelos 8 e 8 Plus ainda não conseguiram emplacar as vendas no mercado internacional — sendo que o iPhone X ainda nem começou a ser vendido e parece não ter o mesmo fôlego que gerações anteriores. E apesar de ainda não sabermos quando veremos os dispositivos no Brasil, já é sabido quais serão os preços deles.Quem recebeu as informações foi o site MacMagazine, que afirma ter fontes bem confiáveis para afirmar quais vão ser os valores cobrados por cada modelo. Felizmente, as informações de que os aparelhos seriam vendidos a partir de R$ 6,5 mil estavam bem erradas. Pois é, o modelo mais simples (iPhone 8 de 64 GB) vai custar R$ 3.999. Confira abaixo a lista completa.iPhone 8Versão com 64 GB: R$ 3.999Versão com 256 GB: R$ 4.799iPhone 8 PlusVersão com 64 GB: R$ 4.599Versão com 256 GB: R$ 5.399iPhone XVersão com 64 GB: R$ 5.999Versão com 256 GB: R$ 6.999Vale dizer que estes preços não estão 100% confirmados, mas servem como boas bases para o que veremos em breve e o minimo deve ser confirmado — o próprio MacMagazine afirma que leves variações podem acontecer até o lançamento oficial. Mesmo assim, fica a dica para os consumidores: quem quiser um novo iPhone vai ter que separar pelo menos R$ 3.999. Está ansioso pela chegada deles?























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído