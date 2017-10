Você está lendo um tópico

Ministério Público de SP investiga filme de Danilo Gentili

Fabrício Bittar dirige e escreve o roteiro junto com Gentili e André Catarinacho. Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola chegou aos cinemas em 12 de outubro. Fonte: https://omelete.uol.com.br/filmes/noticia/como-s...ulgacao-do-filme/ O filme de Danilo Gentili Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola está sob investigação do Ministério Público de São Paulo, de acordo com o UOL. O inquérito teria sido motivado pela ausência de classificação indicativa nos materiais de divulgação da produção.Segundo o documento do MP, em vez de indicar a faixa etária adequada para assistir ao longa, como exige o Estatuto da Criança e do Adolescente, banners e trailers apresentariam a frase "o pior aluno da escola nunca verifica a classificação indicativa do filme".A produção foi classificada pelo Ministério da Justiça como imprópria para menores de 14 anos.Procurada, a Paris Filmes não deu um posicionamento oficial até a publicação desta nota.O longa traz os jovens atores Bruno Munhoz e Daniel Pimentel como os estudantes Bernardo e Pedro, respectivamente, que se veem divididos entre as obrigações escolares, a necessidade de tirar boas notas e ter bom comportamento, e a falta de propósito em cumprir todas as normas de uma escola que adota medidas cada vez mais politicamente corretas graças ao diretor Ademar (Carlos Villagrán). Após momentos de frustração, Pedro encontra no banheiro do colégio um diário contaminado com dicas para instaurar o caos na escola sem ser notado. Joana Fomm, Raul Gazolla, Moacyr Franco, Rogério Skylab e Danilo Gentili também estão no elenco.Fabrício Bittar dirige e escreve o roteiro junto com Gentili e André Catarinacho. Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola chegou aos cinemas em 12 de outubro.























