ESPN reforça equipe de esportes americanos e anuncia duas novas comentaristas

Reconhecida pela tradição em transmitir as principais ligas do esporte americano, a ESPN terá em sua equipe duas novas comentaristas para as transmissões e cobertura da NFL e NBA. Paula Ivoglo , que participou da transmissão do Monday Night Football na primeira semana da atual temporada e Alana Ambrosio , convidada constante do programa ESPN League, passam a integrar a equipe de comentaristas da emissora.



Paula Ivoglo fará a sua estreia como profissional da ESPN na próxima quinta-feira (26), durante o Thursday Night Football na partida entre Miami Dolphins e Baltimore Ravens que contará com a transmissão da dupla Everaldo Marques e Paulo Antunes. A chegada de Paula ocorre após grande sucesso em sua participação na transmissão da vitória do Denver Broncos sobre o Los Angeles Chargers, no início da temporada. Acompanhando a NFL desde 2007, a comentarista criou o site NFL de Bolsa onde traz notícias e análises sobre a liga de futebol americano que cresce a cada temporada no mercado brasileiro.



Outra novidade no time de especialistas da ESPN é Alana Ambrosio , repórter da CBN e com passagem pela Record News. A jornalista passa a integrar a equipe do ESPN League, programa de esportes americanos exibido pela ESPN nas noites de segunda e sexta-feira, focada nas análises da NBA. No programa da próxima sexta-feira (27), Alana faz a sua estreia ao lado de Everaldo Marques, Paulo Antunes e também da recém-chegada Paula Ivoglo.