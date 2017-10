Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Operadoras via satélites estão próximas de alcançar a marca de 100 canais HD

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 155 visitas.





Quem você acredita que será a primeira operadora a alcançar a marca de 100 canais HD? Claro HDTV 100.00% SKY 0.00% Oi 0.00% Vivo 0.00% iON TV 0.00% Nossa TV 0.00%

Vcfaz em 25 Out 2017 - 15:32 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 25227 | Redação

As principais operadoras de televisão por assinatura via satélite aceleram na corrida para alcançar a marca de 100 canais em alta definição nas últimas semanas. Claro HDTV e SKY foram as empresas mais adicionaram conteúdo recentemente.



Somando canais abertos HD (contando apenas uma afiliada da Globo), canais pagos HD e canais premium HD, a operadora Claro HDTV lidera a lista com 98 canais em alta definição. A SKY vem em segundo lugar com um total de 95 canais. Já a Oi TV oferece 83 canais em HD para seus assinantes no satélite SES6 e 39 canais HD para a base do satélite Amazonas.



A operadora Vivo também oferece duas plataformas para seus assinantes. Aqueles que recebem os sinais através do satélite Amazonas totalizam 73 canais HD. Já os assinantes da antiga plataforma da GVT somam 69 canais.



A iOn TV oferece atualmente 27 canais em alta definição para seus assinantes. Já Nossa TV ficou no final da lista com apenas 6 canais HD.



Quem você acredita que será a primeira operadora a alcançar a marca de 100 canais HD?











mauro_directv em 25 Out 2017 - 15:40



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2614 | Foz do Iguaçu - PR

Claro TV primeiro e depois de uma semana no máximo a SKY a ultrapassa.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído