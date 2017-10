Receitas do governo crescem em setembro, mas deficit é de R$ 169 bi

Você está lendo um tópico

fonte: O governo federal registrou deficit de R$ 169,9 bilhões nos 12 meses encerrados em setembro. O resultado é R$ 10 bilhões superior à meta de deficit prevista para este ano, de R$ 159 bilhões. Porém, é melhor que o registrado em agosto, de R$ 172,8 bilhões. O Tesouro Nacional, no entanto, alterou os fluxos de pagamento de precatórios neste ano, o que concentrou despesas no primeiro semestre. Desconsiderado esse efeito, o deficit acumulado em 12 meses é de R$ 151,6 bilhões, segundo cálculos do governo. No mês de setembro, o deficit foi de R$ 22,7 bilhões, um recuo de 12% ante o mesmo mês do ano passado. Segundo o Tesouro, houve um incremento de R$ 8 bilhões nas receitas do Tesouro no mês ante setembro de 2016. E isso se deveu, principalmente, ao aumento da arrecadação com o Refis e com o aumento do PIS/Cofins sobre os combustíveis, que responderam por mais da metade do aumento da receita. Os efeitos da recuperação econômica sobre a receita também contribuíram. Já as despesas cresceram menos que as receitas no mês —3,6% em relação a setembro de 2016. O Tesouro ressalta o aperto que está sendo feito nas despesas sem regras automáticas de desembolso e correção, os chamados gastos discricionários. Em setembro, eles baixaram ao mesmo nível de oito anos atrás (2009). Estão incluídas nessas despesas gastos com investimentos e manutenção de prédios públicos e estradas, além de gastos com políticas de meio ambiente, segurança pública, ações de combate à seca, entre outras. Neste ano até setembro, enquanto as despesas totais do governo subiram 0,7% ante o mesmo período de 2016, as despesas discricionárias recuaram 14%. O investimento encolheu 36%.fonte: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/19...de-r-169-bi.shtml











Só os trouxas continuam a acreditar que viemos num país quebrado.

Até porque esse tema só invocado na hora de se falar em investimento. Na hora de passar a mão as malas, caixas, etc. estão sempre cheias de grana.

















