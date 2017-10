Você está lendo um tópico

Barroso diz que Gilmar é leniente com crime de colarinho branco

Paulo Frank em 27 Out 2017 - 0:18



anos | Set 2014 | Mensagens: 1625 | Ijuí - RS



https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/barros...;ocid=mailsignout O ministro , do , acusou nesta quinta-feira o também ministro de ser leniente com o crime de colarinho branco, disse que o colega “não trabalha com a verdade” e afirmou que ele vive “destilando ódio”. Barroso disse ainda que Gilmar muda de jurisprudência de acordo com o réu.























