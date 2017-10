Você está lendo um tópico

Catalunha declara independência da Espanha

Catalunha declara independência da Espanha



Fonte:



O Parlamento catalão proclamou nesta sexta-feira (27), por meio de uma sessão plenária no Parlamento de Barcelona, a independência da região autônoma do resto da Espanha.



A resolução unilateral foi apresentada pela maioria independentista, um desafio inédito na história da democracia espanhola.



"Que comece a sessão", declarou a presidente da Câmara, Carme Forcadell. Em seguida, um representante da oposição, Carlos Carrizosa, afirmou que a moção independentista "destrói o mais sagrado: a coexistência".



O Senado espanhol também está reunido em Madri em sessão extraordinária nesta sexta-feira, a pedido do governo de Mariano Rajoy, para suspender o autogoverno catalão, pela primeira vez em quatro décadas.



Dezenas de milhares de manifestantes separatistas saudaram a declaração de independência do lado de fora do Parlamento catalão, com gritos e aplausos.



A última tentativa da Catalunha de declarar sua independência remonta a 1934, quando o então presidente da região, Lluis Companys, proclamou uma "República Catalã" dentro de uma "República Federal da Espanha".



Reação de Madri



O chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy, pediu calma e prometeu "restaurar a legalidade na Catalunha", alguns minutos após a proclamação da independência da região pelo Parlamento de Barcelona.



Fonte: http://br.rfi.fr/europa/20171027-catalunha-decl...dencia-da-espanha











