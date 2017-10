Spotify e Netflix transportam os fãs de Stranger Things para o "Mundo Invertido"

Está pronto para viajar de volta para Hawkins, Indiana, para a segunda temporada de Stranger Things ? Spotify e Netflix celebram a série-fenômeno cultural, que estreia nesta sexta-feira, 27 de outubro, levando os fãs diretamente ao "Mundo Invertido".



O Spotify criou uma experiência interativa com base em seus hábitos de escuta e preferências musicais na plataforma, onde você pode descobrir qual personagem de Stranger Things tem mais coisas em comum com você.



Para desenvolver as playlists dos personagens, Spotify e Netflix criaram perfis musicais que representam 13 dos principais integrantes da série. A partir daí, o Spotify cruza os seus hábitos de escuta com esses perfis, para saber quem é você em Stranger Things . Quando o você compartilhar a lista do seu personagem correspondente em Stranger Things, a tela irá girar e ficar invertida.



Vai pendurar suas luzes de Halloween pela sua casa enquanto ouve músicas dos anos 80, como a Joyce? Vai começar seu dia de folga com um café da manhã como o da Eleven? Você vai descobrir que combina perfeitamente com o Demogorgan?



Descubra se você combina com Eleven, Dustin, ou outros personagens de Stranger Things visitando o site spotify-strangerthings.com. Depois de encontrar o seu personagem correspondente, todas as playlists de personagens poderão ser compartilhadas via Facebook, Twitter e Tumblr.