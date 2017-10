FABIOTV na sede de "A Fazenda" em Itapecerica da Serra

Olá, internautas



Nesta terça-feira (24/10), tive o prazer de conhecer a sede de “A Fazenda – Nova Chance” em Itapecerica da Serra. A assessoria de comunicação da Record TV encaminhou o convite que, evidentemente, aceitei na hora.



Acompanho a atração com afinco desde a primeira temporada. É um dos meus realities preferidos. Os jornalistas credenciados deveriam ir até a sede da emissora aqui em São Paulo. 14 horas. E lá fui eu. Fica próximo de casa. Sem problemas de locomoção.



A emissora levou cerca de 30 jornalistas até a nova sede. Em um ônibus. 50 minutos de percurso. Em um primeiro momento, fomos recebidos pelo diretor geral Rodrigo Carelli, diretor Fernando Viudez e por uma representante da Cygnus, produtora terceirizada da atração. Minutos depois, chegou o apresentador Roberto Justus.



Inicialmente, eles comentaram os problemas técnicos da estreia e minimizaram tais “derrapadas” diante da estrutura totalmente nova da Fazenda em Itapecerica e também pela nova produção. Ficaram na defensiva. “Isso mudou em nada no programa”, enfatizou Carelli. “A Record está satisfeita com os resultados”, completou. “É uma novela com pessoas reais. Contamos a história o mais quente possível”, ressaltou o diretor.



Depois, Justus comentou sobre as polêmicas que rondam o reality nas redes sociais. Nesse momento, entrei com algumas indagações na coletiva. Justus enfatizou que não interfere no jogo e que a Record não arranharia sua credibilidade para proteger determinado confinado. “Estou me lixando para quem sai na eliminação”, frisou Justus. “O que isso vai mudar na minha vida?”, questionou.



Daí, relembrei que a própria Rita Cadillac enfatizou que Ana Paula Minerato segue algum roteiro passado pela direção. Justus comentou que acha divertido os “boatos” e acompanha tudo o que é divulgado pelos internautas. Também comentei sobre a declaração feita ao Marcelo Ié Ié, considerada machista por muitos. Justus revelou que conversou antes com a direção para passar o “toque” ao humorista e frisou que não foi machista.



Em seguida, o apresentador mostrou o seu camarim. Lá, há até uma minicozinha. Pelo ambiente, há televisões com imagens dos confinados em tempo real. Mesmo assim, Justus enfatizou que prefere acompanhar o que é exibido na edição da Record. Ele não dá atenção especial as 24 horas.



Justus foi muito simpático e atencioso com minha humilde pessoa. Conversou comigo de igual para igual. Olho no olho. Ele percebeu, de alguma forma, que, de fato, acompanho diariamente o reality.



JORNALISTAS DURANTE VISITA AOS BASTIDORES DE A FAZENDA



Posteriormente, seguimos para as dependências da Fazenda. Os antigos quartos das crianças, que ocupavam a antiga sede, agora se transformaram em salas dos produtores. Dezenas de profissionais trabalhavam naquele momento.



Depois, adentramos, de fato, na sede construída para o reality. Passei pela lavanderia, academia, varanda, a temida casa da árvore, o viveiro dos animais (vi as galinhas, cabra, pavão..), oficina, área das provas e da eliminação. Ambiente muito agradável. Desci aquela escada que divide a casa (parte de cima) e o ambiente dos animais e baia (parte de baixo). Neste momento, senti como se fosse um confinado.



Na baia, há dezenas de lâmpadas com luz forte que chega a incomodar (propositalmente). Nahim tinha comentado tal fato na live do Facebook do programa. E é verdade. Isso passa despercebido na TV. Por lá, eu vi a famosa rapadura e o biscoito de polvilho. Fiquei até com vontade de comer, mas deixei intacta para os peões. Rs...



Logo depois, entrei no ambiente dos espelhos onde os câmeras captam as imagens dos confinados na casa. São corredores completamente escuros. Os profissionais trabalham numa penumbra total. Justus ficou ao meu lado. Naquele momento, vi na minha frente Conrado que colocou seu tênis em cima do travesseiro! Yuri e Monique estavam deitados. Marcos perambulava pela sala. Rita sentada na sua cama. Flavia e Marcelo namoravam no quarto.



Durante o meu bate-papo com Carelli e Viudez, comentei sobre a escalação de Nahim que tinha enfrentado divergências com Justus após o encerramento de “O Aprendiz Celebridades”. Carelli frisou que a escolha do peão foi proposital para dar “pimenta”. “Justus aceitou Nahim. Nahim aceitou Justus”, ponderou Carelli. Também comentei sobre o problema de saúde que acometeu Marcelo em A Fazenda. Viudez respondeu que foi apenas uma dor de estômago. No “Power Couple Brasil”, o comediante foi afastado da gravação por problemas de saúde.



Sobre as declarações de Nahim que reclamou sobre os remédios que não estavam sendo fornecidos pela produção, Viudez observou que os médicos do programa são responsáveis pela prescrição dos remédios e sabem o que cada peão deve ingerir.



Indaguei sobre Clébis. Carelli revelou que o caseiro ainda continua contratado da Record e mora nas instalações da fazenda em Itu. De acordo com o diretor, seria complicado trazer Clébis e sua família para Itapecerica da Serra. Também comentei sobre a postura de Britto Junior nas redes sociais. Carelli enfatizou que não foi responsável pela demissão do apresentador da Record e não compreende a postura do jornalista. Relembrei sobre o boato que a fazenda em Itu sediaria uma versão do reality mexicano. Carelli confirmou que existiu o interesse da TV do México, mas o projeto não foi para frente. Os diretores também enalteceram a troca para Itapecerica da Serra. “Todos agora vão e voltam para São Paulo. Em Itu, havia despesas com hospedagem”, concluiu.



Agradeço o convite da assessoria de comunicação da Record TV. Foi uma tarde incrível.



Fabio Maksymczuk