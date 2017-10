Thor - Ragnarok chega aos cinemas brasileiros

Uma das grandes novidades do cinema para esta última quinta-feira, dia 27 de outubro, é sem dúvida o longa " Thor - Ragnarok ".



A produção conta com Taika Waititi na direção, além de Chris Hemsworth e Tom Hiddleston no elenco.



Thor (Chris Hemsworth) está preso do outro lado do universo. Ele precisa correr contra o tempo para voltar a Asgard e parar Ragnarok, a destruição de seu mundo, que está nas mãos da poderosa e implacável vilã Hela (Cate Blanchett).











Outro destaque da semana é o australiano " Manifesto ". Uma série de monólogos interpretados por Cate Blanchett explora os componentes performativos e o significado político de manifestos históricos.











Dos Estados Unidos chega a biografia " Pelé - O nascimento de uma lenda ". A história do jogador de futebol Pelé, de sua infância na cidade mineira de Três Corações até a consagração ao ganhar a Copa do Mundo de 1958 pelo Brasil, com apenas 17 anos.











Os fãs de animação poderão curtir " Missão cegonha ". Apesar de todos acharem que ele é um papagaio, Richard agarra-se à convicção de que é na verdade uma cegonha.











Está em busca de comédia? A opção pode ser o francês " O formidável ". Paris 1967. Jean-Luc Godard, o mais influente cineasta de sua geração, está filmando ‘La Chinoise’ com a mulher que ama, Anne Wiazemsky, 20 anos mais jovem. Eles são felizes, atraentes, apaixonados e se casam. Mas a recepção do filme desencadeia uma profunda reflexão em Gordard. Os eventos de maio de 68 vão amplificar esse processo, e a crise que abala o cineasta irá transformá-lo profundamente, de um cineasta superstar à um artista Maoísta inteiramente fora do sistema e incompreendido.











Fechando a semana, chega aos cinemas o longa " Mark Felt - O homem que derrubou a Casa Branca ". A trajetória da vida de Mark Felt, vice-presidente do FBI que, de maneira secreta e usando o nome fictício de "Deep Throat", foi informante dos jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein, contribuindo assim para o desfecho do famoso escândalo de Watergate, responsável por conseguir a renúncia do então presidente Richard Nixon.