Equipamento claro HD

thewho em 27 Out 2017 - 15:18



thewho em 27 Out 2017 - 15:18

Existem modelos diferentes de receptores para a claro HD (que grave) ?





Recentemente trocaram o meu , segundo o técnico era bem melhor.



- Constantemente trava

- Todo dia tenho que desligar da tomada porque para passar de um canal para o outro fica lento

- As gravações as vezes não obedecem.

- Ou não grava ( nao existe conflito)

- O programa tem 1 hora de duracao ele grava 7 e as vezes so para quando desligo o receptor



Existe uma maneira de arrumar isso , ja liguei mas o "suporte" entende bem menos que o cliente.



Torcendo para receber alguma ajuda.











arthurcamposbh25 em 27 Out 2017 - 15:27



arthurcamposbh25 em 27 Out 2017 - 15:27

Cara isso acontece mesmo, já passei muita raiva com isso, não tem o que fazer! Tomara que com a nova atualização que esta por vir resolva isso se não resolver vou cancelar, não aguento mais esse receptor lento, acontece no receptor HD+ DST810EBT Technicolor é o que grava, pausa ao vivo !

A Claro não tem outro modelo que grava pausa ao vivo com hd interno! Só esse mesmo, quando o técnico veio aqui me informou pois eu queria outra marca de receptor e ele alegou que não tem, e tem que esperar a nova atualização que está liberada apenas na Região de Campinas SP. Tomara que libere logo!



thewho em 27 Out 2017 - 15:29



thewho em 27 Out 2017 - 15:29

na Sky quando era usuário não tinha essas problemas





arthurcamposbh25 em 27 Out 2017 - 16:04



arthurcamposbh25 em 27 Out 2017 - 16:04

O que mata a CLARO é esse equipamento, eles tem que resolver isso, pois é geral, todos que possuem esse receptor esta passando por isso, só estou aguardando a nova atualização que mudará o guia, e poderá acessar o NOW pelo receptor conectado a internet, se atualizar e não melhorar, irei cancelar e voltar para a SKY!

















