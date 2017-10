Você está lendo um tópico

Televisão > Vivo

Expansão Vivo TV Fibra

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 78 visitas.





edsonh em 28 Out 2017 - 11:56



anos | Ago 2008 | Mensagens: 214 | São José do Rio Preto - SP





Atualmente, 83 cidades (a maioria no estado de SP) possuem a rede FTTH, mas só 41 cidades (todas em SP) possuem o serviço Vivo TV Fibra.



Até junho de 2018 todas as 83 cidades terão o serviço de IPTV disponibilizados. Além disso, também será lançado fora do estado de SP.



Assim, aos poucos, o DTH será deixado em segundo plano. Continuará na carteira de produtos, mas será ofertado apenas em combos e em localidades onde o IPTV não estiver disponível.



Mais em:

http://teletela.com.br/teletime/25/10/2017/vivo...tv/?noticiario=TL



http://www.telesintese.com.br/telefonica-vivo-d...r-cidades-700mhz/ A Vivo anunciou a expansão do serviço de IPTV (Vivo TV Fibra) para todas as cidades que operam a rede de fibra FTTH (fibra até dentro de casa).Atualmente, 83 cidades (a maioria no estado de SP) possuem a rede FTTH, mas só 41 cidades (todas em SP) possuem o serviço Vivo TV Fibra.Até junho de 2018 todas as 83 cidades terão o serviço de IPTV disponibilizados. Além disso, também será lançado fora do estado de SP.Assim, aos poucos, o DTH será deixado em segundo plano. Continuará na carteira de produtos, mas será ofertado apenas em combos e em localidades onde o IPTV não estiver disponível.Mais em:











Moonie em 28 Out 2017 - 12:27



anos | Set 2017 | Mensagens: 51 | Taubaté - SP

Será que presta? A DTH da Vivo é a pior de todas as operadoras.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído