Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Pesquisa do PSDB mostra que 75% dos brasileiros não acreditam que o partido*

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 32 visitas.





SEFREPE em 29 Out 2017 - 9:31



anos | Set 2014 | Mensagens: 587 | Catalão - GO





Pesquisa do PSDB mostra que 75% dos brasileiros não acreditam que o partido possa eleger presidente



Do caos à lama O PSDB recebeu dados que colocam na ponta do lápis a erosão de sua base eleitoral. Uma pesquisa encomendada pela sigla mostra que 75% dos brasileiros não acreditam que o próximo presidente será um tucano. No Nordeste, o quadro é ainda pior: 84%. Num recorte só com simpatizantes do partido, o estudo apontou três pilares para a descrença na legenda: a aliança com Michel Temer, a permanência de Aécio Neves (MG) no PSDB e as intermináveis brigas internas.



Não curti Análise das interações nas redes sociais mostra que 98% das menções ao PSDB são negativas.



Tô fora Atualmente, o partido é o que mais perde engajamento em plataformas como o Facebook e o Twitter. Só em outubro, caiu 44%. Os tucanos estão atrás da Rede, do PT, do PC do B e do PMDB.



http://painel.blogfolha.uol.com.br/2017/10/29/p...leger-presidente/ O PSDB recebeu dados que colocam na ponta do lápis a erosão de sua base eleitoral. Uma pesquisa encomendada pela sigla mostra que 75% dos brasileiros não acreditam que o próximo presidente será um tucano. No Nordeste, o quadro é ainda pior: 84%. Num recorte só com simpatizantes do partido, o estudo apontou três pilares para a descrença na legenda: a aliança com Michel Temer, a permanência de Aécio Neves (MG) no PSDB e as intermináveis brigas internas.Análise das interações nas redes sociais mostra que 98% das menções ao PSDB são negativas.Atualmente, o partido é o que mais perde engajamento em plataformas como o Facebook e o Twitter. Só em outubro, caiu 44%. Os tucanos estão atrás da Rede, do PT, do PC do B e do PMDB.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído