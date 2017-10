Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Ibope: Lula e Bolsonaro liderariam eleição presidencial em 2018

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 61 visitas.





Paulo Frank em 29 Out 2017 - 11:19



anos | Set 2014 | Mensagens: 1627 | Ijuí - RS





O resultado dessa consulta, que traz, ainda, outros cenários para a disputa, foi divulgado na manhã deste domingo, 29, pela coluna do , de O Globo. Neste caso, o deputado (PP) teria 15% da preferência dos eleitores.

https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/ibope-...;ocid=mailsignout São Paulo – Em sua primeira pesquisa de avaliação da corrida presidencial de 2018, o instituto de pesquisas Ibope avalia que o ex-presidente estaria na frente com um mínimo de 35% das intenções de voto.O resultado dessa consulta, que traz, ainda, outros cenários para a disputa, foi divulgado na manhã deste domingo, 29, pela coluna do , de O Globo. Neste caso, o deputado (PP) teria 15% da preferência dos eleitores.











mjbondioli em 29 Out 2017 - 12:56



anos | Jan 2017 | Mensagens: 560 | Pindamonhangaba - SP

Lula e Bolsonaro no segundo turno...



Isso me faz lembrar daquela piada do cachorro chamado Nabunda.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído