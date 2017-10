Você está lendo um tópico

Televisão

SBT compra exibição do futebol e exibirá a “Copa Do Nordeste” em 2018

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 148 visitas.





Rafa! em 29 Out 2017 - 16:27



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2331 | São Paulo - SP

SBT compra exibição do futebol e exibirá a “Copa Do Nordeste” em 2018



A partir de 2018, a Copa Do Nordeste disputada pelos principais times da região sofrerá uma grande mudança no que se refere às transmissões dos jogos na TV aberta.







Considerada a maior competição regional do país, a Copa Do Nordeste que antes vinha sido exibida pela Rede Globo e suas afiliadas do local, agora será televisionada pelo SBT e suas redes da região, mais especificamente a TV Aratu/SBT Bahia.



Além disso, A Esporte Interativo, responsável por maior parte do conteúdo nordestino em relação ao futebol, deverá ceder conteúdos exclusivos para o SBT e suas afiliadas exibirem em sua programação.



Há também a expectativa de que se crie um programa diário sobre esportes na grade da emissora de Silvio Santos. O anúncio oficial da negociação deve ser feito a partir da próxima semana.



https://www.dabemetv.com.br/2017/10/29/bye-globo...nordeste-em-2018/ A partir de 2018, a Copa Do Nordeste disputada pelos principais times da região sofrerá uma grande mudança no que se refere às transmissões dos jogos na TV aberta.Considerada a maior competição regional do país, a Copa Do Nordeste que antes vinha sido exibida pela Rede Globo e suas afiliadas do local, agora será televisionada pelo SBT e suas redes da região, mais especificamente a TV Aratu/SBT Bahia.Além disso, A Esporte Interativo, responsável por maior parte do conteúdo nordestino em relação ao futebol, deverá ceder conteúdos exclusivos para o SBT e suas afiliadas exibirem em sua programação.Há também a expectativa de que se crie um programa diário sobre esportes na grade da emissora de Silvio Santos. O anúncio oficial da negociação deve ser feito a partir da próxima semana.











quantum em 29 Out 2017 - 17:03



anos | Jan 2012 | Mensagens: 447 | São Paulo - SP

Tomara que exiba os jogos na emissora de SP também.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído