Novembro: Confira as novidades da HBO

Duas séries originais, The Deuce e Room 104, encerram suas temporadas em novembro. O mês conta também com a estreia dos filmes Dois Caras Legais, estrelado por Ryan Gosling e Russell Crowe, Anjos Da Noite: Guerras De Sangue, Raça e Os Smurfs e A Vila Perdida no canal HBO.



Seriados



No dia 03, o episódio final da primeira temporada de Room 104 vai ao ar às 20h30, com a história de um casal de idosos que retorna ao mesmo quarto onde passou a primeira noite juntos. Criada por Jay e Mark Duplass, esta série original HBO, composta por 12 episódios, apresentou uma trama diferente por semana, de gêneros distintos, passando do terror à comédia. A segunda temporada da série já está confirmada.



Já no dia 05, às 21h, chega ao fim a primeira temporada de The Deuce , série original HBO estrelada por James Franco e Maggie Gyllenhaal, que acompanhou o início e a evolução da indústria pornográfica em Nova York, na década de 70. O oitavo e último episódio deixará o público ansioso pela segunda temporada, que já foi anunciada.



Filmes



Todo sábado, às 22h, um filme de sucesso estreia na programação do canal HBO .



Primeira estreia do mês, a comédia Dois Caras Legais , dirigida por Shane Black, será exibida no dia 04. A trama gira em torno do detetive particular Holland March (Ryan Gosling) e do bandido Jackson Healy (Russell Crowe), que são obrigados a trabalhar juntos para resolver um caso de desaparecimento de uma garota e o suicídio de uma estrela de filmes pornô. A reprise dublada vai ao ar no canal HBO 2 na segunda-feira, dia 06, às 22h.



No dia 11, o lançamento Anjos da Noite: Guerras de Sangue mostra a luta de Selene (Kate Beckinsale) para enfrentar ataques selvagens dos clãs dos lobisomens e dos vampiros que a traíram. Para dar um fim a guerra entre vampiros e Lycans, ela conta com a ajuda de seu pai e de seu amigo David (Theo James). A reprise dublada será exibida no canal HBO 2 na segunda-feira, dia 13, às 22h.



Em 18 de novembro, o drama biográfico Raça traz a história de Jesse Owens (Stephan James), atleta que quebrou o recorde e ganhou 4 medalhas de ouro nas Olimpíadas de Berlim em 1936. O longa revela a dedicação de Owens para se tornar o melhor corredor de sua época em pleno regime de Adolf Hitler. No elenco estão também Jeremy Irons, William Hurt e Carice van Houten. A reprise dublada do longa é a atração do canal HBO 2 na segunda-feira, dia 20, às 22h.



Os Smurfs e A Vila Perdida é a estreia de 25 de novembro. Na animação, um misterioso mapa leva Smurfete, Gênio, Robusto e Desastroso para uma trilha através do Bosque Proibido cheia de criaturas mágicas para encontrar uma vila perdida, antes que o malvado Gargamel a encontre. A reprise dublada vai ao ar no canal HBO 2 na segunda-feira, dia 27, às 22h.