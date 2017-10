Novembro: Conheça as novidades do canal MAX

Todo domingo, às 21h, o canal MAX traz o melhor do cinema para os assinantes.



No dia 12, a comédia dramática Mulheres do Século 20 estreia no canal. Indicado ao Oscar®, o longa dirigido por Mike Mills é estrelado por Annette Bening (indicada ao Globo de Ouro® pelo papel), Elle Fanning, Greta Gerwig e Billy Crudo. A história gira em torno de uma mãe e duas mulheres que tentam criar um adolescente no final da década de 70, enquanto enfrentam questões de amor e liberdade.



Certas Mulheres , com Laura Dern, Kristen Stewart, Michelle Williams e Lily Gladstone no elenco, vai ao ar em 19 de novembro. Baseado nos contos de Maile Meloy, o drama acompanha quatro mulheres - uma advogada, uma mulher casada, uma proprietária de fazenda e uma professora - que têm suas vidas cruzadas ao mesmo tempo em que tentam traçar seus próprios caminhos.



Atração do último domingo do mês, dia 26, o drama Um Refúgio é ambientado na Guerra Civil americana. Três mulheres do sul abandonadas, duas irmãs e uma escrava lutam para defender sua casa de dois soldados rebeldes que fugiram do Exército da União em busca de roubos, violência e caos. O filme é dirigido por Daniel Barber e estrelado por Brit Marling, Hailee Steinfeld, Muna Otaru, Sam Worthington e Kyle Soller.