Novembro: Canais Telecine terão sinal aberto

Novembro está chegando e, com ele, o tão esperado Sinal Aberto do Telecine . De 15 a 24, quem ainda não é assinante terá acesso a uma programação imperdível com especiais, estreias, sucessos e clássicos do cinema para todos os gostos. Durante o período, toda a base de assinantes das operadoras de TV por Assinatura poderá conferir as produções a qualquer momento no Telecine Play e nos seis canais da rede.



O universo Marvel é destaque no dia 18, com a Superestreia de Doutor Estranho . Famoso nos quadrinhos, o personagem levou mais de 4,8 milhões aos cinemas brasileiros com seu filme, indicado ao Oscar de Efeitos Visuais em 2017. Com elenco estelar, o longa traz o ator britânico Benedict Cumberbatch no papel do cirurgião pragmático. Mas o Sinal Aberto não para por aí: a faixa das 22h reúne filmes nacionais e internacionais como Minha Mãe É uma Peça 2, Ben-Hur (2016), Vizinhos Nada Secretos, La La Land: Cantando Estações, X-Men: Apocalipse, Como Eu Era Antes de Você, Sing: Quem Canta Seus Males Espanta, Capitão América: Guerra Civil e Truque de Mestre: o 2º Ato.



Moana: um Mar de Aventuras (4), Estrelas Além do Tempo (11) e Rogue One: uma História Star Wars (25) completam as estreias de sábado.



No Telecine Cult , especiais garantem a diversão dos cinéfilos durante o Sinal Aberto: “Programa Duplo Alien”, com Alien - o Oitavo Passageiro e Aliens - o Resgate; “A Trilogia dos Dólares de Sergio Leone”; “Parabéns, Vincent Cassel”, em homenagem ao aniversário do astro francês; e dose dupla com Eddie Murphy nos filmes Um Príncipe em Nova York e O Rapto do Menino Dourado. Entre as estreias de 15 a 24 estão: Além da Linha Vermelha, o faroeste Os Brutos Também Amam, Um Homem Chamado Ove e o romântico Romeu & Julieta (1968).



No Telecine Pipoca , destaque para o Programa Duplo da Marvel e a estreia de Assassino a Preço Fixo 2: a Ressurreição, estrelado pelos feras Jason Statham, Jessica Alba e Tommy Lee Jones. A lista conta ainda com xXx: Reativado, O Caçador e a Rainha do Gelo, Mogli: o Menino Lobo (2016), Deuses do Egito, Trolls, entre outros. No último domingo do mês, dia 26, já depois do Sinal Aberto, o canal exibe só para assinantes o Especial Star Wars – da República ao Império, com três episódios da saga.