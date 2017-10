Novembro: Conheça as séries que estreiam na Netflix

Diversas séries chegam ao catálogo da Netflix em novembro.



Uma das primeiras novidades é a série " Alias Grace: Limited Series " que chega no dia 3 de novembro. Grace Marks (Sarah Gadon) é uma jovem irlandesa de classe média baixa, que decide tentar a vida no Canadá. Contratada para trabalhar como empregada doméstica na casa de Thomas Kinnear (Paul Gross), ela é condenada à prisão perpétua pelo assasinato brutal do seu patrão e da governanta da casa, Nancy Montgomery (Anna Paquin). Passados 16 anos desde o encarceramento da imigrante, o Dr. Simon Jordan (Edward Holcroft) se apaixona por Grace e fará de tudo para descobrir a verdade sobre o caso.



Greenleaf chega com a segunda temporada logo no início do mês, no dia 1º de novembro. A família Greenleaf administra uma megaigreja em Memphis, mas seu trabalho e suas vidas pessoais são contaminados pela ganância, adultério e outros pecados.



A série " Marvel - Justiceiro " estreia no dia 17 de novembro. O crime não dura quando Frank Castle está por perto. O veterano de guerra é impiedoso na sua guerra contra malfeitores, alimentada pelo ódio gerado quando sua família foi pega no fogo cruzado durante um tiroteio entre mafiosos.











No dia 22 de novembro, o publico confere a primeira temporada de Godless: Limited Series . Na ânsia de encontrar Roy Goode, a gangue de Frank aterroriza todo o Oeste. A busca termina em La Belle, um calmo vilarejo só de mulheres.



No dia seguinte, 23, é a vez de conferir " Ela quer tudo ". A vida de Nola Darling é um stress enorme: ela divide seu tempo entre o trabalho, seus amigos e três namorados nessa versão em 10 episódios do clássico de Spike Lee.



No dia 7 chega a primeira temporada de The Sinner . Uma jovem mãe esfaqueia um desconhecido até a morte. Agora o detetive do caso não vai sossegar até desvendar o que há por trás das memórias desaparecidas da assassina.



Um dia, em 6 de novembro, chega Nobel . Erling Riiser (Askel Hennie), soldado da força especial dos Estados Unidos, retorna para casa depois de servir ao país durante uma guerra travada no Afeganistão. Ele volta para sua cidade natal pensando em levar uma vida tranquila, mas não demora a descobrir que está envolvido em um perigoso jogo político.











A segunda temporada de Frontier estreia no dia 24 de novembro. Na América do Norte do século 18, caçadores impiedosos e empresários brigam pelo controle local do comércio de pele.



Glitch também retorna com sua segunda temporada no dia 28 de novembro. Um policial e uma médica encaram um mistério cheio de emoção quando sete pessoas da cidade voltam dos mortos em excelente forma. E sem explicação.



The Big Family Cooking Showdown estreia no dia 3 de novembro. Nesta série sem roteiro, famílias apaixonadas por comida travam uma batalha entre as panelas para provar quem faz os melhores pratos caseiros da Grã-Bretanha.



No dia 25 de novembro estreia a primeira temporada de Atlanta . Earnest "Earn" Marks (Donald Glover) sai da faculdade para virar o agente da carreira de súbito sucesso de seu primo. Porém, os dois discordam em diversos âmitos sobre a divisão entre arte e entretenimento no hip-hop. Além disso, ele terá que lidar com a mãe de seu filho e com o colaborador do primo.



A série 12 Macacos retorna com a terceira temporada no dia 16 de novembro. Acompanha a jornada de um viajante no tempo de um futuro pós-apocalíptico, que aparece nos dias atuais em uma missão de localizar e erradicar a fonte de uma praga mortal que eventualmente irá dizimar a raça humana.