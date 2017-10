Sinal amarelo aparece em estreia de "O Outro Lado do Paraíso"

Olá, internautas



Nesta semana, a TV Globo estreou “O Outro Lado do Paraíso”. A nova novela das nove, de Walcyr Carrasco com direção de Mauro Mendonça Filho, já enfrentou o sinal amarelo no primeiro capítulo.



Nos momentos iniciais, a novela mais parecia um filme do cinema independente nacional. Alguns diretores insistem em trazer elementos da sétima arte para a telinha. Voltamos a bradar o nosso velho e batido mantra: novela é novela, cinema é cinema e teatro é teatro. O ritmo ficou modorrento.



Sem comparação com o capítulo inicial alucinante de “Amor à Vida” que ficou na memória de muitos telespectadores. Uma pena.



Além disso, a novela já demonstra um sintoma que contaminou “Babilônia”, “A Regra do Jogo” e “A Lei do Amor”, três fracassos da emissora platinada. Os primeiros capítulos abusaram da maldade dos vilões. É só armação, pancadaria, ganância e ambição desmedida. Não há respiro.



Walcyr Carrasco, até aqui, só escreveu sucessos, desde “Xica da Silva”. É um dos melhores autores de novelas do Brasil. “O Outro Lado do Paraíso” precisará acertar o tom para trilhar bons índices de audiência.



Fabio Maksymczuk