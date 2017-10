Carinho de anjo: resumo da semana de 30 a 4/11

Segunda-feira



Noviça Didi começa a dar aula de ginástica para as freiras do colégio e pede para que a Madre Superiora participe para incentivar as irmãs. Gustavo descobre sobre a campanha que Dulce Maria está promovendo com as amigas no vlog da Juju para que a Madre Superiora libere as meninas do colégio de Doce Horizonte a terem aula de futebol. Madre Superiora fica travada após o exercício físico e o doutor André é chamado. Uma mulher vai até o apartamento de Gustavo com objetivo de comprar a cobertura. Silvestre pensa que a mulher é uma candidata a vaga de arrumadeira e através do plano de Dulce Maria, destrata ela com objetivo dela não aceitar o emprego. A mulher sai molhada e suja no momento que Gustavo chega. Doutor André pergunta para a Madre Superiora está pensando na proposta da campanha do vlog da Juju, mas a religiosa não sabe do que se trata. Gustavo chama a atenção de Silvestre e Dulce Maria. Silvestre pede demissão e diz que irá embora do apartamento. Dulce tenta interferir, mas não consegue.



Terça-feira



Cecília conversa com Dulce Maria para aconselhar a carinha de anjo a contar a verdade sobre a campanha para Gustavo. Enquanto isso, no apartamento de Rosana, as meninas e meninos aguardam Dulce Maria para falar sobre a campanha do futebol. Madre Superiora telefona e diz para Rosana que quer conversar com Juju após ver o vídeo do vlog. A religiosa vai até o apartamento de Juju. Gustavo chama a atenção de Dulce após saber de tudo o que aconteceu. Estefânia tenta convencer Silvestre a ficar no apartamento, mas os dois choram emocionados. Silvestre diz que vai embora com a missão cumprida na família. Madre Superiora chega na casa de Rosana para conversar com as meninas sobre a campanha. Fabiana fala sem querer que se lembra quando o doutor André ia até o colégio apenas para ficar olhando Cecília. Gustavo fica enciumado. Madre Superiora conta que vai autorizar a noviça Didi a dar aula de futebol dentro do colégio.



Quarta-feira



Cristóvão finalmente beija Fátima pela primeira vez. Verônica conta para Silvana que vai conversar com Cecília sobre a paixão que sente com Gustavo. A secretária revela que acha que os dois estão juntos apenas por conta de Dulce Maria e não por se amarem. Madre Superiora grava um vídeo para o vlog da Juju contando sobre a sua decisão. Fátima conta para Cecília que está ficando com Cristóvão. Gustavo paga os direitos de Silvestre e deseja boa sorte nesta nova etapa da vida dele. Gustavo pergunta se o mordomo tem certeza da decisão dele e diz que ele fará falta. Silvestre fica emocionado, mas diz que está certo de sua decisão. Mais tarde, Silvestre se despede de Dulce Maria. O mordomo chega ao asilo aonde decidiu morar.



Quinta-feira



Silvana decide tirar satisfação com Cristóvão para saber se ele está com Fátima. O advogado não gosta de ser questionado e alerta a secretária para com o assunto. Franciely chora por saudade de Silvestre. A empregada havia comentado que o mordomo estava em um asilo. Zé Felipe, Zeca e Fabiana escutam Miguel cantar pela primeira vez e ficam impressionados com o talento do menino. Miguel se emociona, pois toda vez que canta lembra do falecido pai. Flávio mostra para a mãe a propina que recebeu de um concorrente da Rey Café. Sempre que levar um cliente de Gustavo para lá recebe dinheiro em troca.



Sexta-feira



Verônica conversa com Cecília e diz que além da perda do pai outros acontecimentos ajudaram a aumentar o vazio que ela sente. A secretária diz que o amor que sente por Gustavo e o namoro de Cecília com o empresário a deixam ainda mais abalada. Cristóvão leva Fátima para jantar. Vitor e Tia Perucas decidem fazer uma manifestação na cidade pela volta do LePf. Verônica pede perdão por estar desabafando com ela, mas que precisa compartilhar o que está sentindo. Cecília chora ao escutar tudo e pergunta se ela e Gustavo chegaram a ficar juntos em algum momento. A secretária diz que é melhor não falarem sobre isso para não se machucarem ainda mais. Cecília se sente culpada. Verônica agradece ao carinho, diz que deseja felicidade para ela e Fátima, mas que acha mais adequado ela procurar um novo lugar para morar e trabalhar. Cecília pede para a secretária se acalmar e pensar com calma. Silvestre descobre que corre o risco de ter um novo infarto e por isso precisa passar por uma cirurgia. Cecília vai até a igreja conversar com o Padre Gabriel. A professora diz ao Padre que Verônica lhe contou que estava iniciando um relacionamento com Gustavo, mas que ela atrapalhou tudo quando largou o hábito.