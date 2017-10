Sortilégio: resumo da semana de 30 a 4/11

Segunda-feira



Maura reclama com Alessandro por ter se casado com outra mulher e ter se esquecido do que havia entre eles. Maria José sente ciúmes ao ver Maura tão carinhosa com Alessandro. Bruno tenta tirar Maria José à força da mansão. Ela se nega a fugir, mas ele ameaça mandar o pai dela para a cadeia se não concordar. Ao perceber que Maria José deixou a mansão, Alex fica furioso e acusa Bruno de sequestro. Alessandro conversa com Vitória sobre seu casamento com Maria José e acusa Bruno de ter planejado sua morte para ficar com a viúva e sua fortuna. Vitória defende o filho e acusa Maria José por tudo que aconteceu. Fernando tenta convencer Alex a não fazer acusações sem provas contra Bruno e diz que deve pensar no sofrimento que provoca em Vitória. Alessandro afirma não ter dúvidas da culpa de Bruno. Maquiavélica, Raquel diz a Alessandro que ouviu uma conversa entre Bruno e Maria José, onde os dois planejavam a fuga e ainda diz que flagrou os dois se beijando. Vitória repreende a filha por dizer mentiras a Alessandro. Bruno tenta violentar Maria José. Pedro consegue se comunicar com Alessandro e pede a ele que não deixe sua filha nas mãos de um desalmado. Maria José lê a carta que o pai lhe deixou e chora. Alessandro e Fernando viajam para a capital na tentativa de encontrar Maria José e sua família e os encontra em um hotel da cidade. Maria José está lendo a carta onde o pai se despede e diz que não quer ser um estorvo para ela. Alex pergunta a Maria José por que ela fugiu e é surpreendido pela chegada de Bruno. Eles discutem e brigam. O gerente do hotel ameaça chamar a polícia. Maria José vai para o quarto e Alessandro a segue. Fernando fica com Bruno na sala e diz que Maria José já contou a Alessandro sobre o falso casamento e a troca de identidade. Bruno nega qualquer envolvimento com Maria José e diz que ela está mentindo. Alessandro pergunta a Maria por que ela o enganou. Diante de seu silêncio, Paula conta que a irmã foi obrigada a acompanhar Bruno porque ele ameaçou mandar seu pai para a cadeia sob acusação de tráfico de drogas. Finalmente, todos voltam para a mansão dos Lombardo. Diante de todos, Alessandro mente para Vitória, diz que Maria e a família foram visitar um parente doente e que Bruno se ofereceu para levá-las ao aeroporto. Depois, quando fica à sós com Vitória, ele conta a verdade, mas ela se nega a acreditar que seu filho tenha sido capaz de um plano tão sórdido. Maria José está inconsolável com o desaparecimento do pai e Alessandro promete ajudá-la a encontrá-lo. Alessandro se declara para Maria José e diz que se apaixonou por ela. Eles conversam sobre os dois, se beijam e fazem amor.



Terça-feira



Alessandro e Maria José acabam adormecendo. No dia seguinte, ao acordar e lembrar o que aconteceu, Maria José se tranca no banheiro e chora. Alessandro tenta conversar com ela e volta a dizer que a ama mais do que ela possa imaginar. Raquel diz à mãe que Bruno se comporta como se conhecesse Maria José e sua família há muito tempo. Maria José diz a Paula que tem medo que Bruno cumpra suas ameaças. Roberto pede dinheiro emprestado a Alessandro. Ele concede, mas com a condição que Roberto vigie Raquel para que não volte a importunar Maria José. Alessandro diz a Maria José que seu pai entrou em contato com ele e já está em sua casa. Ele pede a ela que não comente com ninguém. Raquel briga feio com Paula e exige que sua mãe a expulse da mansão. Vitória lembra a filha que Alessandro é o dono da casa e só ele pode tomar essa decisão. Maria José e Alessandro encontram Pedro ferido e inconsciente. Bruno dá ordens a Erick para que vigie todos os passos de Alex.



Quarta-feira



Maria José se tranquiliza ao ver que o pai está bem e tudo não passou de um susto. Maura e Lizete explicam para Ulisses qual é a situação de Alessandro e Maria José. Maria José pergunta a Alessandro se ele ainda pretende se divorciar. Bruno volta para casa e pergunta à mãe o que Alessandro lhe disse. Vitória conta tudo e Bruno nega com veemência e insinua que o acidente deixou o irmão com problemas mentais. Não satisfeito, diz ainda que Maria José tem medo do que ele possa fazer e lhe pediu ajuda. Pedro conta para Alessandro e Maria José que foi agredido por ter queimado CDs e DVDs piratas e afirma ter feito isso por que Bruno ameaçou denunciá-lo e quis eliminar as provas que podiam incriminá-lo. Alessandro se oferece para pagar a dívida. Pedro diz a Maria José que Alessandro é um grande homem e a ama. Vitória continua convencida de que Maria José é a culpada de tudo e diz a Felipa que ela deve ter se aproveitado de sua beleza para envolver Bruno. Paula conta para Bruno que Alessandro está apaixonado por Maria José e diz que já tiveram uma noite de amor. Bruno fica furioso.



Quinta-feira



Alessandro confessa a Maria que sente ciúmes só de pensar que alguma vez ela esteve apaixonada por Bruno. De volta à mansão, Bruno e Alessandro se encontram e mais uma vez a situação fica tensa entre eles. Alessandro expulsa Bruno de sua casa. Vitória diz a Alessandro que se Bruno for embora ela irá com ele. Alessandro tenta explicar que a convivência dos dois sempre foi conflituosa e o melhor é que vivam longe um do outro. Vitória, por sua vez, na tentativa de convencer Alessandro a voltar atrás em sua decisão, acaba confessando que Bruno e Raquel são filhos de Antonio. Felipa aconselha Vitória a também dizer a verdade para seus filhos. Ainda chocado com a revelação de Vitória, Alessandro diz a Fernando que o homem que mais odeia é seu meio-irmão e critica o comportamento de Vitória e de seu pai por manterem um relacionamento extraconjugal. Bruno continua assediando e ameaçando Maria José. Ele afirma ter no celular uma gravação que incrimina seu pai e exige que ela diga a Alessandro que está esperando um filho dele. Maria José consegue pegar o celular e sai correndo. Alessandro pergunta a Maria José se ela era virgem e ela fica arrasada por ele não ter percebido.



Sexta-feira



Alessandro pede a Maria José que lhe entregue o celular. Ele ouve uma gravação onde um homem fala de um suposto lote de CDs piratas, drogas e armas que foram entregues ao pai de Maria José. Ela conta que Bruno exigiu que lhe dissesse que espera um filho dele, caso contrário entregaria seu pai para a polícia. Furioso, Alessandro mostra a Bruno seu celular e diz que só por consideração a Vitória permitirá que continue morando na mansão, mas proíbe que se aproxime de Maria José. Bruno tenta recuperar seu celular e os dois brigam. Vitória tenta separá-los e recebe um golpe do próprio filho. Fernando tenta convencer Alessandro que Maria José é a culpada de tudo que está acontecendo na sua família, mas ele a defende, diz que Maria José não passa de uma vítima e que fará de tudo para chegar à verdade. Alessandro percebe o interesse de Fernando por Vitória, pergunta ao amigo se está apaixonado por ela e ele confirma. Maria José e seu pai conversam com Alessandro sobre a vontade que têm de deixar a mansão por causa dos problemas com Bruno e sua família. Alessandro não aceita que eles deixem a mansão, diz que precisa fazer uma viagem e que gostaria que Maria José o acompanhasse, pois não quer que fique à mercê do assédio de Bruno. Ulisses se impressiona ao conhecer Maria José. Alessandro diz que ela é sua esposa.