Um caminho para o destino: resumo da semana de 30 a 4/11

Segunda-feira



Pedro demonstra seu descontentamento ao descobrir que Luiz é infiel a Marisa. Leopoldo pressiona Luiz, mas ele nega ser amante de Andréia e, cinicamente, diz que jamais faltaria com respeito a Marisa. Leopoldo confessa a Luiz que ama Andréia. Amélia compartilha com Branca e o pai a boa notícia de que com tratamento e fisioterapia poderá voltar a andar. Pedro diz a Carlos que Fernanda é seu único motivo para viver. Fernanda diz a Camila que não tem interesse em conhecer seu pai biológico. Pedro pede a Irmã Rosaura que o ajude a impedir que Fernanda e Carlos voltem a ser namorados, pois acredita que ele é filho de Luiz Monteiro. Irmã Rosaura esclarece que Carlos é filho do primeiro marido de Marisa. Carlos diz a Fernanda que o pai dela precisa de um psiquiatra. Ela conta que Pedro não é seu verdadeiro pai. Marisa diz a Isabela que já não tem mais dúvida de que Andréia e Luiz são amantes. Luiz se vê encurralado por Mariana e aceita mudar o testamento do Sr. Fernando. Amélia promete ao pai que vai recuperar o amor de Fernanda. Pedro não aceita se consultar com um psiquiatra e pede que não o vejam como um suicida. Luiz fica sabendo que Pedro é o jardineiro de sua casa.



Terça-feira



Luiz tenta convencer Marisa que a ama e pede que confie nele, mas ela não perdoa a traição e o expulsa de casa. Fernando diz a Carlos que está feliz por que sua filha voltou. Mariana diz a Amélia que Pedro e Fernanda morreram no incêndio. Fernanda pensa em Carlos. Ele chega e ambos declaram seu amor novamente. Mariana trata de fazer Amélia se sentir culpada pelas mortes de Fernanda e Pedro. Luiz admite a Marisa que se casou com ela por interesse e se recusa a sair de casa. Marisa pede ajuda ao advogado para tirar Luiz da sua vida. Branca recrimina Mariana por estar sempre infernizando a vida de sua irmã. Branca sugere que Amélia vá até sua casa para comprovar se Fernanda e Pedro estão mortos. Isabela conta para Andréia que Marisa já sabe que ela e Luiz eram amantes. O advogado previne Marisa e diz que Luiz fará de tudo para despojá-la de todo seu patrimônio. Marisa conta ao filho que deixou Luiz para sempre. Fernando diz a Amélia que vai pedir a seu advogado que a nomeie administradora da fazenda. Luiz chega ao escritório de Marisa e Pedro o agride.



Quarta-feira



Pedro agride Luiz de forma brutal, descarregando toda a raiva que sente pelo mal feito a Amélia e sua filha. O advogado quer entregá-lo à polícia, mas Marisa e Lupe suplicam que não o faça. Pedro está descontrolado. Carlos tenta acalmá-lo e se irrita quando a mãe pergunta pelo marido. Luiz ameaça mandar Marisa e Pedro para a cadeia e diz que seu ódio por Pedro é por causa de uma mulher mais jovem que ela. Branca não consegue entender que depois de todo mal que lhe causou, Amélia ainda esteja apaixonada por Pedro. Carlos diz a Fernanda que um neurologista de avaliar seu pai e talvez tenha que ser internado numa clínica psiquiátrica. Dr. Inácio consegue impedir que Pedro seja detido e enfurece Luiz.



Quinta-feira



Pedro é internado numa clínica psiquiátrica e seu comportamento é de ausência. Fernanda pergunta por que odeia tanto Luiz Monteiro, mas ele não responde e quer ficar sozinho. Fernanda está muito nervosa e quer falar com o psiquiatra. Isabela insiste que Pedro deve ir para a cadeia e Carlos garante que fará de tudo para que isso não aconteça. Pedro se nega a ser tratado por um psiquiatra. Fernando diz a Amélia que vai lhe ensinar tudo sobre a fazenda para que possa administrá-la. Branca quer ver a medicação que o patrão está tomando mas Mariana não permite. Isabela se oferece para ser aliada de Luiz. Fernando diz a Amélia que Hernani se casou com Mariana por interesse. Fernando aconselha Amélia a perdoar sua filha e a não perder tempo com rancores, como aconteceu com ele. Fernanda conta para Xavier que sua mãe nunca amou Pedro e que ele não é seu pai biológico. Mariana comemora que os medicamentos que dá ao pai estão surtindo o efeito que ela quer. Xavier pede autorização a Fernanda para transferir Pedro para uma clínica de saúde mental, mas deixa claro que é uma clínica privada. Pedro acha que está sendo levado para um manicômio e acredita que Fernanda vai abandoná-lo. Pedro tem uma crise nervosa, fica violento e precisa ser sedado. Fernanda está decidida a trabalhar para pagar o tratamento do pai. Carlos está inseguro quanto ao amor de Fernanda, mas diz a si mesmo que deve confiar nela. Mariana acusa Branca de descuidar de seu pai para cuidar de Amélia. Fernanda se assusta ao ver o pai amarrado.



Sexta-feira



Xavier explica a Fernanda que Pedro está amarrado porque sofreu uma crise nervosa e poderia se machucar ou tentar fugir da clínica. Luiz comunica a Mariana que já fez o novo testamento onde ela aparece como única herdeira de seu pai. Fernanda tenta fazer Pedro entender que ele está na clínica porque precisa de um tratamento. Pedro se preocupa com o custo do tratamento e por que a filha vai ficar sozinha. Xavier fica impressionado com a força de Fernanda ao enfrentar sozinha uma situação tão difícil. Mariana diz que vai encontrar uma maneira do pai assinar o novo testamento e diz ao Luiz que os dois deveriam estar juntos, pois são iguais. Isabela aconselha Andréia a deixar a cidade e não voltar nunca mais. Luiz volta para a casa de Marisa e diz que vai continuar ocupando seu quarto. Pedro aceita ficar na clínica para se tratar. Xavier promete a Fernanda que vai curar seu pai da depressão. Fernanda desabafa com o médico. Pedro comenta com a irmã Rosaura que precisa mandar Fernanda para bem longe para que Luiz não a encontre. Marisa enfrenta o marido, os dois discutem e Luiz declara guerra. Leopoldo visita Andréia e percebe que ela vai viajar. Irmã Rosaura comenta com Dr. Xavier que Fernanda e Pedro sempre foram muito unidos. Fernando vai até a construtora e não reconhece seu genro. Carlos percebe que Xavier está interessado em Fernanda. Lupe conta para Marisa que Pedro foi transferido para uma clínica psiquiátrica. Mariana chega na construtora e leva o pai embora. Marisa vai até a clínica visitar Pedro, pede a ele que siga o tratamento para se curar da depressão e diz que não saberia viver sem seu grande amigo.