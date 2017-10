Chiquititas: resumo da semana de 30 a 4/11

Segunda-feira



Dona Gilda diz para Maria Cecília e Tobias que não impedirá que os dois fiquem juntos, mas que Eduarda é muito complicada. O detector de mentiras não indica nenhum culpado e as chiquititas passam a acreditar que o e-mail foi hackeado. Dani diz ao pai que quer voltar ao orfanato, mas Bruno não gosta do que escuta e diz que não. Vivi e Pata recebem uma ligação da agência de modelos para que elas participem de um desfile. Na escola, Dani diz para as chiquititas mais pequenas que quer fugir de casa e que sente falta do orfanato. As meninas concordam. Gabriela, que pensa se chamar Sofia, prepara sua exposição. Carmen compra uma réplica do quadro que precisa entregar para Cintia em troca do silêncio a respeito de Gabriela. O movimento do Café Boutique cresce consideravelmente após o ingrediente secreto. Junior está com pé atrás com a novidade. As meninas menores ajudam Dani a se esconder no fundo da van do orfanato. Bruno liga para Carol e avisa que Dani não voltou da escola. Carol fica preocupada e pergunta para as chiquititas se elas sabem de alguma coisa. Carol pede para Matilde levar Pata e Vivi para o ensaio do desfile. Junior vê na internet uma notícia sobre uma exposição de pinturas e acha que pode se tratar de telas pintadas por sua irmã. Dani fica escondida no quarto das meninas com a ajuda das pequeninas. Bruno vai ao orfanato. Junior visita a exposição e acha os traços das pinturas similares aos utilizados por Gabriela.



Terça-feira



Mili decide conversar com Mosca para saber se ele leu sua carta com a declaração. A chiquitita não sabe que Marian sumiu com a carta antes de Mosca ler o que estava escrito. Mili vê Mosca com Janu e diz para Cris que tem certeza que ele está interessado na vizinha encrenqueira. Na exposição, Junior fica próximo de reencontrar Gabriela. Na exposição, Carmen aparece e inventa um pretexto para tirar Gabriela do local e assim evitar o encontro da mulher com Junior. Pata e Vivi chegam ao local onde será o primeiro desfile. Eduarda e Shirley farão a maquiagem e cabelo das modelos. Dani se esconde na casa da árvore dos meninos do orfanato. Bruno está preocupado com o desaparecimento de Dani. Carol também está muito aflita. Marian consegue entrar nos bastidores do desfile e passa vaselina no sapato que Pata irá usar. Cícero está no desfile a convite de Shirley. O homem vê suas filhas, Vivi desfilando e Tati na plateia. Cicero se emociona e se esconde para não ser visto. Na vez de Pata desfilar, o sapato gruda no chão e ela cai. A chiquitita não perde tempo, tira o sapato e continua o desfile. Nos bastidores, Pata pensa que Vivi foi a responsável, pois ela estava com ciúme. Vivi garante não ter feito nada. De volta à passarela, Vivi vê seu pai na plateia e chora muito quando chega nos bastidores.



Quarta-feira



A casa da árvore pega fogo. Miguel surge para salvar Maria e Dani. De volta ao orfanato, Chico vê as duas pequeninas na sala e se preocupa. Carol fala do perigo da ação de Teca, Ana e Maria em deixar Dani na casa da árvore sozinha. Carol diz que precisa levar Dani de volta a casa de Bruno. Dani diz que não gosta de ficar lá. Marian fala para Pata que Vivi deve ter passado vaselina em seu sapato por inveja. Bia intervém e diz que Marian deve ser a responsável pela maldade, pois sempre gostou de causar intriga. Bruno promete para Dani que irá dar mais atenção para ela em seu tempo livre. A menina fica feliz e abraça o pai. Rafa sonha com um paraíso de doces, pois está em meio a uma dieta. Cintia descobre que a pintura do cavalheiro entregue por Carmen é falsa. Pata pede para Vivi reconhecer que foi ela quem passou vaselina no sapato. Vivi nega mais uma vez e Bia insiste que Marian é a responsável. Maria vê Marian jogar um pote de vaselina no lixo.



Quinta-feira



Chico estranha que o Café Boutique esteja enviando com frequência os novos Cupcakes para as chiquititas. Shirley fica triste pelo sumiço de Cícero, por quem está apaixonada. Tobias avisa Maria Cecília que marcou a data do casamento deles. Maria conversa com Marian e diz que a menina deve contar a verdade para Pata e assumir que passou vaselina em seu sapato. Marian diz que se depender dela as meninas continuarão brigando e que, se Maria contar algo para alguém, arrancará a cabeça da Boneca Laura e depois jogará o brinquedo no lixão da cidade. Armando avisa os funcionários do Café Boutique da nova promoção do Cupcake Irresistível: um cupcake gigante onde quem conseguir comê-lo inteiro não paga a conta. Armando explica ainda que Beto precisará usar novamente uma fantasia de cupcake. Rafa, que andou comendo o doce escondido, não aguenta de vontade e vai correndo ao Café Boutique. Como não possui dinheiro suficiente, Armando sugere que o menino coma o cupcake gigante. Enquanto Rafa tenta comer, Armando filma. Shirley vai até o bar de Cícero e os dois fazem as pazes. Rafa consegue comer todo cupcake, mas sente muita dor na barriga. No porão do orfanato, Maria conta para Miguel que Marian é má e que está de olho nela.



Sexta-feira



Carol fala com Junior sobre os cupcakes enviados para as chiquititas. Junior diz para Armando que a próxima vez que ele tomar uma decisão sem consultá-lo, será mandado embora. Samuca faz um invento novo para deixar Vivi mais feliz. Ele está oficialmente apaixonado pela chiquitita, mas não sabe como dizer isso. Maria Cecília vai até a casa de Shirley e entrega a ela e para Eduarda o convite de seu casamento. Todos do orfanato veem na internet o vídeo de Rafa comendo o cupcake gigante. O garoto fica triste por não saber que estava sendo filmado. Cris conta para Vivi que Samuca está apaixonado por ela. Vivi diz para a amiga que não havia percebido, fica preocupada e não sabe como agir, pois gosta de Samuca apenas como amigo. Carol leva Rafa até um endocrinologista para que ele possa emagrecer de maneira saudável. Junior descobre o vídeo viral com Rafa comendo cupcake na internet e demite Armando. Passagem de tempo na trama, com alguns dias. A médica nutróloga Liliane Oppermann diz que os exames de Rafa apontam que ele está com vários índices irregulares e que a partir de agora vai ter uma alimentação saudável aliada a exercícios físicos. Armando encontra Cintia e diz que está demitido por conta dela. Carmen se junta aos dois e diz para Armando que juntos são mais fortes para encontrar o tesouro.