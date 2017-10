Pega pega: resumo da semana de 30 a 4/11

Segunda-feira



Domênico conclui que Dalva está morta. Luiza e Eric discutem. Malagueta comenta com Maria Pia que Eric terá problemas com a polícia. Wanderley insiste para que Sandra Helena liberte Agnaldo. Douglas avisa a Gabriel que o matriculou na escola. Sandra Helena paga a fiança de Agnaldo. Pedrinho apresenta Arlete como sua namorada a Luiza e Eric. Lourenço conversa com Maria Pia sobra Athaíde. Domênico alerta a equipe para um e-mail com documentos comprometedores. Domênico vai ao encontro de Eric com um mandado de prisão.



Terça-feira



Sandra Helena diz a Agnaldo que os dois não podem mais ficar juntos. Pedrinho ofende Lourenço e o acusa de ter provocado uma briga entre Eric e Luiza intencionalmente. Antônia mostra a Luiza as fotos de documentos que recebeu por denúncia anônima, incriminando Eric pelo acidente de Mirella. Borges aconselha Eric a fazer as pazes com Luiza. A polícia encontra os documentos originais sobre o acidente na sala de Eric. Sabine repreende Malagueta. Dom tenta convencer Madalena a aceitar Cristóvão de volta. Antônia avisa a Eric que encontrou documentos que comprovam que a morte de Mirella não foi um acidente.



Quarta-feira



Eric fica surpreso com o fato de a polícia ter encontrado os documentos sobre o acidente de Mirella em sua pasta, e afirma que é uma armação para incriminá-lo. Sandra Helena convida Agnaldo para trabalhar como seu motorista. Eric sugere a Antônia que quem provocou o acidente de Mirella podia querer atingi-lo. Luiza garante a Eric que acredita em sua inocência. Júlio não acredita quando Jefferson lhe conta que Elza e Prazeres estão na piscina do hotel. Athaíde conta a Arlete que a polícia convocou Eric para prestar esclarecimentos sobre a morte de Mirella. Malagueta diz a Maria Pia que incriminou Eric porque a ama. Júlio fica surpreso ao ver Arlete com Pedrinho no hotel.



Quinta-feira



Júlio descobre que Arlete está namorando Pedrinho e se afasta de sua família. Sandra Helena provoca Agnaldo. Lourenço confessa a Athaíde que voltou por causa de Luiza. Eric conta a Bebeth sobre os documentos que comprovam que Mirella foi assassinada. Arlete e as irmãs percebem que esqueceram Sherlock no hotel. Sabine finge apoiar Eric, mas diz a Maria Pia que substituirá o empresário. Gabriel leva Sherlock para seu quarto. Luiza afirma a Eric que Maria Pia esconde algo. Maria Pia termina sua parceria com Malagueta. Arlete confessa a Júlio que se apaixonou por Pedrinho. Sandra Helena comenta com Júlio e Agnaldo que desconfia de que Malagueta tenha incriminado Eric. Os três decidem tirar satisfações com o ex-concierge.



Sexta-feira



Malagueta confessa a Sandra Helena, Júlio e Agnaldo que colocou os documentos na pasta de Eric. Lígia reage quando Lourenço questiona se Maria Pia era amiga de Mirella. Athaíde é evasivo com Lourenço quando o rapaz pergunta sobre o envolvimento de Eric no acidente de Mirella. Pedrinho leva Sherlock de volta para Júlio. Sabine promove Malagueta a vice-presidente da empresa. Bebeth e Márcio se amam. Athaíde comenta com Lígia que Lourenço faz muitas perguntas. Arlete pede informações a Antônia sobre o tempo de prescrição de um crime. Eric encontra com Sandra Helena.



Sábado



Sandra Helena insinua a Eric que sabe quem o incriminou. Mônica pede dinheiro a Malagueta e avisa que soube por Timóteo que ele roubou o Carioca Palace. Lígia pergunta a Athaíde se foi ele quem colocou as provas na pasta de Eric. Sabine insulta Arlete. Eric comenta com Maria Pia sobre desconfiar de Athaíde. Sabine finge passar mal e pede a Pedrinho que fique com ela. Malagueta pergunta a Maria Pia se ela está envolvida na morte de Mirella. Antônia comenta com Domênico que ficou intrigada com os questionamentos de Arlete. Elza conversa com Pedrinho sobre Arlete. Pedrinho e Arlete fazem as pazes. Expedito conta a Domênico que Athaíde está sendo investigado pela Polícia Federal. Júlio beija Antônia.