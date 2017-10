Por amor: resumo da semana de 30 a 4/11

Segunda-feira



Os convidados para o casamento de Inês começam a chegar. Orestes diz a Lídia que talvez Pedro lhe consiga um emprego. Atílio conversa com Eduarda, que diz que não aceita seu envolvimento com Flávia. Paciente, Atílio diz a ela que ainda ama Helena, mas não aceita viver com alguém que mente para ele. Ele conta a ela que Helena esconde um segredo que está em seu diário e que César e Virgínia também sabem o que é. Eduarda pede a Helena que a deixe ler seu diário. Marcelo chega, convidando-as para ir ao churrasco de Branca. Helena se recusa a deixar Eduarda ler o diário. Inès e Fadul Abdala se casam num banquete canino realizado na casa de Meg. Os jornais elogiam a festa de inauguração da grife de Milena. A convite de Genésio, Liza vai à vila. Eduarda conversa com Helena e a aconselha a contar a verdade a Atílio. Marcelo leva Eduarda à casa de Branca, que organiza um churrasco. Ao saber disso, Laura decide ir à mansão.



Terça-feira



Marcelo e Eduarda decidem viajar para a Europa no dia seguinte. Laura chega à mansão disposta a fazer um escândalo, mas Branca consegue segurá-la e escondê-la de Eduarda. Marcelo e Laura discutem violentamente e a moça acaba contando a ele que está grávida. Branca confirma. Passada a perplexidade, Marcelo diz a Laura que nada mudará entre eles por causa disso. Branca acalma Laura e promete marcar um encontro entre ela e Marcelo e contar a Eduarda sobre a gravidez. Depois, aconselha o filho a embarcar o quanto antes com Eduarda e a não contar nada a ela. Meg coloca Inês e Fadul numa casinha ao som de uma música clássica. Laura vai ao médico e descobre que terá gêmeos. Ela tenta ligar para Marcelo, mas Meg diz que ele viajou com Eduarda em segunda lua-de-mel.



Quarta-feira



Sufocada pelo ódio, Laura caminha a esmo, na praia. Depois, vai à mansão tirar satisfação de Branca, que diz que a enganou para proteger Marcelo. Eduarda liga para Helena, dizendo que está muito feliz. Meg conta à família que Laura terá gêmeos. Branca sugere que Laura faça um aborto. Revoltada, ela vai para casa aos prantos e é consolada por Meg. Arnaldo chama Seixas e pede que ele transfira todo o seu dinheiro para uma conta individual no exterior. Ele revela a Seixas que quer se separar de Branca. Paula impede que Isabel entre no escritório. Isabel vê Seixas saindo da sala de Arnaldo e fica curiosa. Branca vai ao ateliê de Helena.



Quinta-feira



Branca conta a Helena que Laura está grávida de gêmeos. Ao saber que Marcelo escondeu a verdade de Eduarda, Helena condena sua atitude e acaba discutindo com Branca. Pedro consegue um emprego para Orestes. Branca descobre que Atílio tem um estúdio na vila e se convida para ir até lá. Laura conta a Meg que Branca sugeriu que ela abortasse. Nando volta ao trabalho. Helena diz a Virgínia que Eduarda vai romper com Marcelo quando souber da gravidez de Laura. Sirléia convida Pedro para jantar e passa o dia ansiosa. Nando, Milena, Catarina e Leonardo saem juntos. Helena vai visitar Meg e encontra Laura.



Sexta-feira



Laura faz o que pode para irritar Helena, que se descontrola e decide ir embora. Nesse momento, Meg chega e repreende a filha. Meg conta a Helena que foi Branca quem armou o flagrante para Nando. Lídia pensa em se submeter a uma plástica. Pedro e Sirléia se beijam e ele insinua que gostaria de levá-la a um motel. Nando, Milena, Catarina e Leonardo vão passear na praia. Nando diz a Milena que Lídia gostaria que ele se casasse na igreja. Sentindo-se solitária, Helena liga para Atílio. Rafael e Alex passeiam no calçadão enquanto Virgínia observa, preocupada. Magnólia flagra Liza e Genésio se beijando.



Sábado



Magnólia faz um escândalo e quase se engalfinha com Liza, enquanto Genésio tenta acalmar as duas. Oscar chega e leva Magnólia para casa. Aninha leva Marcelinho ao estúdio de Atílio, que fica emocionado. Genésio e Magnólia fazem as pazes e se beijam. Isabel convence Arnaldo a financiar a reforma de seu novo apartamento. Helena vai buscar Marcelinho no estúdio de Atílio e lhe conta sobre a gravidez de Laura. Flávia chega e percebe o clima de ternura entre os dois. Arnaldo nega dar dinheiro para Isabel reformar o apartamento. Rose conta a Branca que Arnaldo está transferindo o dinheiro do exterior somente em seu nome. Laura e Milena compram roupinhas para os gêmeos. Leonardo diz a Milena e Laura que as vendas da grife superaram as expectativas. Sirléia sai com Pedro.