Tieta: resumo da semana de 30 a 4/11

Segunda-feira



Francisco manda Leonora encontrá-lo em Esplanada. Tieta leva Tonha para ela comunicar a Ascânio que é a dona de Mangue Seco e prova o que descobriu. Bafo de Bode afirma que é o dono das terras e o coronel explica que inventou isso para que ele parasse de beber. Cinira conta a Perpétua que Tonha é herdeira de muitas terras. Osnar se cansa de esperar Tieta para jantar e vai embora. Carmosina conta a Gladstone sobre a carta que Leonora recebeu. Tonha flagra Elisa e Rosalvo juntos.



Terça-feira



Timóteo diz a Tonha que foi ele quem convidou Rosalvo para jantar. Juracy promete a Perpétua tomar providências quanto à sociedade de Aída. Mirko aconselha o pai a desapropriar as terras de Mangue Seco e a negociar com a Brastânio. Osnar vai jantar com Carol e dorme com ela. Quando ele lhe conta sobre o jantar com Tieta, Carol o manda embora. Timóteo fica passeando pela sala, enquanto Elisa conversa com Rosalvo. Este se zanga e vai embora. Tieta se cansa de esperar Osnar e joga no chão o jantar que arrumou.



Quarta-feira







Tieta fica com raiva de Osnar. Sonâmbulo, Timóteo vai para o lado do quarto em que Elisa está e dorme abraçado com ela. Ao acordar, ele não entende o que aconteceu. Gladstone recebe da seguradora um novo caminhão, sai à procura de Francisco, mas não o acha. Mirko manda Bebê e Rosalvo providenciarem dinheiro para dar ao coronel e a seus amigos pelas terras de Mangue Seco. Leonora vai para Esplanada e encontra Helena, que lhe mostra uma notícia de jornal acusando-a de traficante.



Quinta-feira



Sexta-feira



Leonora diz a Carmosina que não encontrou ninguém no hotel. Ela não acredita e comenta com Gladstone. Perpétua vai ao quarto de Tieta, mas só encontra Osnar na cama. Ela sai do quarto sem graça e conta à irmã o que aconteceu. Leonora não conta o que lhe aconteceu a Gladstone. Depois ela fala com Elisa, que garante que Helena faria qualquer coisa para separá-la de Ascânio. Mirko pede a Rosalvo que mande fazer uma pesquisa sobre desapropriações. Osnar pergunta a Tieta como eles ficam, se Ricardo voltar.



Sábado



Para Ascânio, Leonora alega que foi a Esplanada só para passear. Tieta diz a Osnar que não sabe o que fazer se Ricardo voltar e ele a deixa sozinha para pensar. Imaculada conta a Letícia que tem um amor impossível. Cinira ouve o padre e Cosme dizendo que Ricardo pode ter morrido e fica com medo da reação de Perpétua. Imaculada ouve Cinira comentar isto com Milu e desmaia. Milu percebe que Imaculada ama Ricardo. Silvana volta e Laura pensa em convidá-la para ir à sua casa. Leonora diz a Ascânio que vai deixá-lo.