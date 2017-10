Fera radical: resumo da semana de 30 a 4/11

Segunda-feira



Marta pede ajuda a Vic para convencer Cláudia a deixar Rio Novo. Vic não concorda, pois acha que a amiga tem razão e deve ficar na cidade. Fernando decide participar de um rodeio esperando ganhar o dinheiro do prêmio para comprar o sítio de Cláudia. Donato conversa com Altino sobre Vítor. Marília tenta seduzir Heitor, mas ele reage com frieza. Rafa se hospeda com Helô no mesmo hotel em que passou sua lua-de-mel com Beth. Cláudia descobre que alguém, a cavalo, estragou toda a sua horta durante a noite.



Terça-feira



Mais uma vez Marta tenta convencer Cláudia que elas devem voltar para o Rio de Janeiro. Cláudia, irritada, reanima os peões e retoma o trabalho no sítio. Depois, pensa o que pode acontecer se vierem estragar novamente sua plantação. Pega a arma, procura Fernando e ameaça atirar se ele voltar a prejudicar o trabalho no sítio. Vic conta a Fernando que conheceu Vítor e ele percebe a possibilidade de encontrá-lo no rodeio. Cláudia acorda com barulho de vidraça quebrada, sai de casa e encontra cinco bonecos pegando fogo.



Quarta-feira



Cláudia fica aterrorizada com a visão dos bonecos incendiados. Marta procura acalmá-la e some com os vestígios da ameaça. No dia seguinte, Marta manda por Donato um recado para Joana: se ela quer enfrentá-la, que deixe Cláudia fora dessa disputa. Donato dá o recado. Marta procura Olívia e Joana chega à delegacia quando as duas estão abraçadas. Joana sai irritada com a cena e Olívia, fora de si, agride Marta. Cláudia procura Fernando, pede desculpas a ele por ter duvidado dele e o beija apaixonadamente.



Quinta-feira



Cláudia e Fernando brigam de novo e ele sugere que ela ponha gente de guarda para tomar conta do sítio. Vic envia para os Estados Unidos uma carta com o número de sua conta bancária, para que seja depositado em seu nome o dinheiro destinado a Jorge Mendes. Cláudia arma seus peões para defenderem o sítio durante a noite. Olívia sente falta de Joana e não come, deixando todos preocupados com sua saúde. Marta, então, procura Joana na fazenda Olho D'Água e diz que vai levá-la para ver sua filha.



Sexta-feira



Joana e Marta retomam as disputas do passado. No final da discussão, Joana diz que não vai ver Olívia. No meio da noite, homens encapuzados invadem o sítio de Cláudia. Armados, ela e seus peões afugentam os invasores. Em seguida, Cláudia e um dos empregados vão a delegacia registrar queixa. No dia seguinte, todos se preparam para o rodeio, que está prestes a começar. Cláudia também vai integrar a torcida de Fernando. Investigando as invasões do sítio de Cláudia, Damasceno procura Joana na Olho D'Água.



Sábado



Joana reage com agressividade as acusações de Damasceno e o delegado sai sorrindo. Antes de começar o rodeio, Cláudia procura Fernando, diz que está torcendo por ele. Ele a deixa sozinha quando vê Vítor. Corre atrás dele, mas não o alcança. Cláudia, percebendo seu interesse em pegar o peão, pede a Vic que seduza Vítor para ajudar Fernando. Vic arma um encontro com o peão após o rodeio. Vítor está em primeiro lugar no rodeio. Fernando se posiciona para começar sua prova.