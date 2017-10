Você está lendo um tópico

Ex-Chefe de campanha de Trump se entrega a autoridades federais nos EUA

CRISPIM em 30 Out 2017 - 11:35 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7318 | Itajaí - SC



Manafort e seu ex-sócio Rick Gates foram indiciados por 12 acusações, inclusive conspiração contra os EUA, em investigação sobre laços da campanha do atual presidente com russos.





Por G1



30/10/2017 10h21 Atualizado há menos de 1 minuto



(Arquivo) O advogado Paul Manafort - GETTY IMAGES/AFP/Arquivos







O ex-diretor da campanha de Donald Trump, Paul Manafort (esq.), deixa sua casa em Alexandria, EUA..







Paul Manafort, chefe da campanha presidencial de Donald Trump, se entregou a autoridades federais americanas nesta segunda-feira (30).

Manafort e seu ex-sócio Rick Gates foram indiciados por 12 acusações, incluindo conspiração contra os Estados Unidos, lavagem de dinheiro e falso testemunho, na investigação sobre os laços da campanha do atual presidente dos Estados Unidos com russos.

Manafort entrou na sede do FBI (a Polícia Federal americana) em Washington às 8h15 (horário local, 10h15 em Brasília) com seu advogado, segundo o "New York Times". Rick Gates também deve se entregar.



CRISPIM em 30 Out 2017 - 11:36 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7318 | Itajaí - SC





Agora vai rolar cabeça na política dos USA.











leco em 30 Out 2017 - 12:20



anos | Abr 2006 | Mensagens: 802 | Curitibanos - SC

Watergate again...





Rafa! em 30 Out 2017 - 13:00



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2334 | São Paulo - SP

O Trump está e ainda vai comer ainda mais o pão que o diabo amassou.





CRISPIM em 30 Out 2017 - 13:52 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7318 | Itajaí - SC

Rafa! escreveu O Trump está e ainda vai comer ainda mais o pão que o diabo amassou.





O Trump deverá cair ou renunciar para assumir o Vice. Ele é muito ruim como presidente, de lá.









O Trump deverá cair ou renunciar para assumir o Vice. Ele é muito ruim como presidente, de lá.

















