Bandsports inaugura novo estúdio 360 graus

A partir desta terça-feira, dia 31 de outubro, todos os programas do Bandsports terão um novo visual, mais moderno, ágil e atraente, com a inauguração das novas instalações de estúdio e redação do canal. As antigas instalações foram modernizadas, dando lugar a um “ estúdio 360 graus ”, em que as câmeras podem captar e mostrar imagens de qualquer ângulo, o que muda completamente a dinâmica das imagens levadas aos telespectadores.



“ Além disso, através de painéis e mobiliário específico, criamos ambientes diferenciados para cada programa. E, também, instalamos no estúdio um grande vídeo-wall, que será utilizado principalmente em jornais e programas de entrevista. Isso permitirá a interação de apresentadores e entrevistados com as imagens que estiverem sendo projetadas no telão ”, explica Luciano Cury, diretor de criação da Band e responsável pelo projeto e obras das novas instalações.



O novo estúdio 360 graus do Bandsports começa a ser utilizado a partir das 9 horas da terça-feira, quando entra no ar o programa diário “ Primeiro Tempo ”, comandado por Elia Júnior. Na ocasião, também começa a ser mostrado o novo “on-air’ (padrão visual) do canal, que será utilizado inicialmente na confecção de “promos”, as chamadas promocionais de programas e eventos esportivos.



A implantação do novo “ on-air ” acontecerá de forma gradativa, ao longo das próximas semanas. Mas as novidades não vão parar por aí – em novembro será anunciada a nova grade de programação do canal, como novos programas e novos eventos esportivos.