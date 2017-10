Exathlon Brasil aumenta em 19% a audiência da Band no horário

Com um mês no ar, a edição diária do Exathlon Brasil apresentou um crescimento de 19% na audiência da faixa das 20h20 na Grande São Paulo. O reality da Band fechou o mês de outubro com 2,5 pontos de audiência, alcançando 3 pontos na última semana do mês. Até o momento, o programa impactou 5 milhões e 425 mil pessoas diferentes.



No Exathlon Brasil desta segunda-feira, às 20h20, Heróis e Guerreiros se enfrentam novamente no circuito verde pela posse da Cabana, o alojamento mais confortável, e também por um kit de pesca completo, para ajudar na pesca de peixes e complementar a alimentação racionada.