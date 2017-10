Angélica volta ao Vídeo Show para temporada especial do Vídeo Game

Direto do túnel do tempo, Angélica volta ao ‘ Vídeo Show ’ para gravar uma temporada especial do ‘ Video Game ’, quadro em que famosos disputam seus conhecimentos sobre o mundo da TV.



A partir do dia 6 de novembro, a apresentadora terá novos programas do quadro que apresentou durante dez anos na atração. Animada, ela comenta a alegria em gravar novamente. “Estou muito feliz com esse retorno. Muito bom relembrar e celebrar, depois de seis anos, o Vídeo Game que comandei por tantos anos. Há 21 anos estou na Globo e dez deles foram comandando o ‘Vídeo Game’. A comemoração dessa temporada vai ser uma grande festa e eu tenho certeza de que vamos nos divertir bastante”, conta Angélica.



Serão três semanas com jogos divertidos, curiosidades e lembranças do melhor da televisão. Entre os times de convidados estão a atriz Fernanda Souza, o cantor Thiaguinho, Camila Queiroz e Mariana Santos. Fernanda Souza, que gravou o quadro junto com seu marido, Thiaguinho, fala sobre sua participação. "Mais que merecida essa homenagem à Angélica. Minha vida era assistir ao ‘Vídeo Game’ na hora do almoço. Ela faz parte da história da TV brasileira. Nos conhecemos há 25 anos e fico muito feliz em ter sido convidada para este momento, porque eu amava mesmo, não só de assistir como participar do ‘Vídeo Game’”, lembra Fernanda.



O quadro terá ainda participações de Alexandre Borges, Juliana Paiva, Viviane Araújo, Jonathan Azevedo, Leticia Colin, Agatha Moreira, Vanessa Giácomo e Rodrigo Fagundes. Elisângela, Tonico Pereira e Flavia Alessandra. Mariana Santos, que faz dupla junto com Camila Queiroz no programa, também fala sobre o convite "Eu sempre assistia ao ‘Vídeo Game’ e é tão legal voltar com esta temporada especial. Para quem gosta e acompanha televisão, é maravilhoso. A gente aprende e relembra tanta coisa”, diverte-se Mariana.