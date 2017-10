Você está lendo um tópico

Televisão

Politicamente correto está acabando com o humor na televisão

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 35 visitas.





Rafa! em 30 Out 2017 - 13:26



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2334 | São Paulo - SP

Politicamente correto está acabando com o humor na televisão



“Casseta & Planeta” e “CQC” antes, e o “Pânico” agora - os dois primeiros foram sepultados há algum tempo, enquanto o terceiro, tudo indica, não passará de dezembro na Band, com agravante ainda de um futuro sombrio para a sua sequência em outro lugar.





"Pânico" na Band

Imagem: Reprodução/Band



As opções são poucas. Vários fatores colaboraram para o mau desempenho desses programas, como desgaste da fórmula, reposição (nunca à altura) de profissionais que optaram por encarar novos desafios... e, ainda, na opinião de muitos que passaram por esses produtos, a tenebrosa era do politicamente correto.



Rafael Cortez, durante a festa do “Profissionais do Ano”, contou para a coluna que o “CQC” não teria sentido nos dias de hoje, onde quase tudo é proibido. Há várias limitações para o humor que faziam.



O escritor e produtor de cinema Paulo Cursino não pensa diferente: “Vivemos a era do politicamente correto, do humor amestrado”. Diz mais: “Não se pode fazer piada com mais nada porque tudo é motivo de processo”.



E o que isso tem a ver com o “Pânico”? Simples, o “Pânico” deixou de ser o “Pânico”, principalmente em sua fase de Band. Colocou a ousadia, que foi sua marca, no bolso, para continuar existindo, devido a vários processos e até limites impostos pela própria emissora. O (provável) fim não surpreende.



https://tvefamosos.uol.com.br/colunas/flavio-ric...;cmpid=copiaecola “Casseta & Planeta” e “CQC” antes, e o “Pânico” agora - os dois primeiros foram sepultados há algum tempo, enquanto o terceiro, tudo indica, não passará de dezembro na Band, com agravante ainda de um futuro sombrio para a sua sequência em outro lugar.As opções são poucas. Vários fatores colaboraram para o mau desempenho desses programas, como desgaste da fórmula, reposição (nunca à altura) de profissionais que optaram por encarar novos desafios... e, ainda, na opinião de muitos que passaram por esses produtos, a tenebrosa era do politicamente correto.Rafael Cortez, durante a festa do “Profissionais do Ano”, contou para a coluna que o “CQC” não teria sentido nos dias de hoje, onde quase tudo é proibido. Há várias limitações para o humor que faziam.O escritor e produtor de cinema Paulo Cursino não pensa diferente: “Vivemos a era do politicamente correto, do humor amestrado”. Diz mais: “Não se pode fazer piada com mais nada porque tudo é motivo de processo”.E o que isso tem a ver com o “Pânico”? Simples, o “Pânico” deixou de ser o “Pânico”, principalmente em sua fase de Band. Colocou a ousadia, que foi sua marca, no bolso, para continuar existindo, devido a vários processos e até limites impostos pela própria emissora. O (provável) fim não surpreende.











Ademir em 30 Out 2017 - 13:58



anos | Abr 2008 | Mensagens: 3784 | Paranavaí - PR

Antes de criticarmos o "politicamente correto", deveríamos nos colocar no lugar daqueles que são alvo das piadas infames dos ditos "humoristas".

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído