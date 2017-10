Discovery estreia a minissérie Medicina do Amanhã

Na esteira do desenvolvimento tecnológico, a medicina avança a passos largos em tratamentos experimentais que expandem os limites do conhecimento e, de certa forma, do próprio corpo humano.



A partir desta quarta-feira, 1º de novembro, às 23h10, o canal Discovery estreia Medicina do Amanhã e desvenda os trabalhos desenvolvidos no NIH Clinical Center (Clinical Center of the National Institutes of Health – Centro Clínico dos Institutos Nacionais de Saúde, em tradução livre), referência internacional na pesquisa clínica com testes realizados em pacientes humanos.



Apresentados e produzidos por Jim Parsons (Big Bang Theory), os três episódios de duas horas registram as rotinas daqueles que frequentam o NIH Clinical Center, entre médicos, pesquisadores, funcionários, pacientes e seus acompanhantes.



A atração resulta de acesso exclusivo aos corredores, quartos e laboratórios onde as recentes descobertas da pesquisa orientam tratamentos experimentais, executados com o consentimento de pacientes que têm a esperança de sobreviver a doenças e condições graves.



Durante mais de um ano, as câmeras estiveram no hospital para captar os desafios enfrentados no diagnóstico e tratamento dessas doenças, em procedimentos que representam o futuro da área médica.



No episódio de estreia, médicos e pesquisadores do NIH dão uma ideia da dimensão crítica de seu trabalho: lidar diariamente com diagnósticos severos, por vezes terminais, realizando testes que podem garantir sobrevivência e mudar os rumos da medicina. Entre eles está Dr. Terry J. Fry, oncologista e pesquisador que lidera mais de 250 testes em pacientes com leucemia.



Relatos de esperança permeiam as interações captadas na minissérie – de um lado, os pesquisadores tentam ‘quebrar o código’ de doenças graves como AIDS e câncer; do outro, pacientes se entregam a procedimentos arriscados em busca da cura.