Globo News estreia nova identidade visual

Vcfaz em 30 Out 2017 - 13:42 Administração



O canal pago Globo News estreou nesta segunda-feira, dia 30 de outubro, sua nova identidade visual.



O grafismo do canal está mais simples e plano. Mais fácil para identificar as informações extras na tela.



O logo passou a ser exibido todo em uma só cor sólida. Além disto, sua disposição na tela mudou de posição. Agora é exibido do lado direito superior da tela.



Confira no vídeo abaixo como ficou o novo visual do canal:



















mauro_directv em 30 Out 2017 - 13:49



Tudo muito bom menos essa tarja preta.

















