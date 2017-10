Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Claro, Vivo e Tim iniciam pré-venda de iPhone 8 e 8 Plus

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 143 visitas.





Vcfaz em 30 Out 2017 - 14:56 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 25260 | Redação

Phone 8 da Apple já está disponível nas três principais operadoras de celular do Brasil. O iPhone 8 e o iPhone 8 Plus estarão disponíveis nas lojas físicas a partir dia 03/11.



Os assinantes da Vivo poderão ter acesso a mais informações no endereço



Já os assinantes da Claro deverão acessar o site da loja online da Claro -



Na Tim os clientes já podem reservar o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus na loja online da operadora (https://lojaonline.tim.com.br/).



O iPhone 8 e iPhone 8 Plus representam a nova geração do iPhone, com um novo design em vidro e alumínio em três lindas cores – cinza espacial, prateado e um novo dourado – feito com o vidro mais resistente já usado em um smartphone, tela Retina HD, chip A11 Bionic, além de estar preparado para a melhor experiência em realidade aumentada. A câmera mais popular do mundo ficou ainda melhor, e a recarga sem fio confere ao iPhone uma poderosa nova capacidade. O iPhone 8 Plus tem câmera dupla de 12 megapixels e inclui o modo Retrato com a Iluminação de Retrato, que traz os efeitos artísticos da iluminação de estúdio para dentro do seu iPhone, para que os clientes possam capturar retratos deslumbrantes com efeito de profundidade de campo em cinco estilos diferentes. A pré-venda do lançamento do ida Apple já está disponível nas três principais operadoras de celular do Brasil. O iPhone 8 e o iPhone 8 Plus estarão disponíveis nas lojas físicas a partir dia 03/11.Os assinantes dapoderão ter acesso a mais informações no endereço www.vivo.com.br/iphone8 e realizar a reserva do modelo.Já os assinantes dadeverão acessar o site da loja online da Claro - www.claro.com.br/iPhone8 - e realizar a reserva do modelo.Naos clientes já podem reservar o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus na loja online da operadora (https://lojaonline.tim.com.br/).representam a nova geração do iPhone, com um novo design em vidro e alumínio em três lindas cores – cinza espacial, prateado e um novo dourado – feito com o vidro mais resistente já usado em um smartphone, tela Retina HD, chip A11 Bionic, além de estar preparado para a melhor experiência em realidade aumentada. A câmera mais popular do mundo ficou ainda melhor, e a recarga sem fio confere ao iPhone uma poderosa nova capacidade. O iPhone 8 Plus tem câmera dupla de 12 megapixels e inclui o modo Retrato com a Iluminação de Retrato, que traz os efeitos artísticos da iluminação de estúdio para dentro do seu iPhone, para que os clientes possam capturar retratos deslumbrantes com efeito de profundidade de campo em cinco estilos diferentes.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído