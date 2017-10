Tombo de Patricia Abravanel marca Teleton 2017

Olá, internautas



Pelo vigésimo ano consecutivo, o SBT transmitiu, nesta sexta (27/10) e sábado (28/10), a campanha do Teleton que arrecada fundos para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). Neste ano, mais de 29 milhões de reais foram conquistados. Meta superada.



A edição 2017 ficará marcada pelo tombo de Patricia Abravanel. A apresentadora, grávida, caiu no palco da atração após um tropeço. Todos ficaram preocupados, mas ela levantou-se imediatamente. Mesmo assim, Patricia saiu e não voltou para a apresentação do show. Silvio Santos comandou sozinho o último bloco após às 22h30. Um baita susto. Nem mesmo Felipinho apareceu nesse momento, como sempre ocorreu. O rapaz surgiu na faixa com Gugu Liberato.



A edição do Roda a Roda especial, que reuniu Luciana Gimenez, Rodrigo Faro e Ratinho, foi o ponto alto da maratona beneficente. O Teleton propicia o encontro de diferentes comunicadores de diversas emissoras. Isso é ótimo.



O início da campanha resgatou a fala de Silvio Santos na primeira campanha exibida em 1998. O discurso continua o mesmo. Logo em seguida, Eliana abriu a campanha. Neste ano, a internet ganhou mais atenção com uma programação exclusiva.



O ponto negativo fica com o discurso que ressalta “a arrecadação está menor em comparação ao ano passado”. Todo ano, é o mesmíssimo falatório. Totalmente desnecessário. Nas redes sociais, circularam índices que colocaram em dúvida tal fato. Além disso, a “tropa do cheque” deveria ganhar ainda mais protagonismo. E isso é bom ao valorizar a responsabilidade social da iniciativa privada.



Além de ajudar a AACD, o Teleton transformou-se em um evento único da TV brasileira ao reunir, em um mesmo ambiente, os comunicadores que se duelam pela preferência da audiência. A solidariedade ganha espaço.



Fabio Maksymczuk