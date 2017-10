Você está lendo um tópico

Jane the Virgin está de volta em sua terceira temporada

O canal pago Lifetime estreia com exclusividade a terceira temporada de Jane the Virgin nesta quarta-feira, dia 1º de novembro, às 21h10, já considerada uma das mais comoventes da série e que certamente partirá os corações da audiência. Jane Villanueva (interpretada magistralmente por Gina Rodríguez, indicada ao Globo de Ouro como Melhor atriz de série de TV comédia ou musical) enfrentará um turbilhão de eventos que mudarão sua vida para sempre.



No novo ano da série, Jane terá de lidar com o novo estilo de vida ao se casar com Michael (Brett Dier). Enquanto isso, Rafael descobrirá segredos de seu passado e terá de aprender a ser pai, pois sua ex-esposa, Petra Solano, dá à luz a gêmeas. E Jane enfrentará um turbilhão de eventos que mudarão sua vida para sempre.























