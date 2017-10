Novembro: Canal Sony tem novas temporadas e uma série inédita

O canal Sony traz novidades incríveis para seus assinantes ao longo do mês de novembro.



As novidades começam no dia 10 de novembro, às 21h, com a estreia da 8ª temporada inédita de Shark Tank US . A premiada franquia "Shark Tank" é baseada no reality "Dragons 'Den", criado pela Nippon TV no Japão e distribuída ao redor do mundo pela Sony Pictures Television. O programa oferece a empreendedores a oportunidade de lançar suas ideias de negócios para grandes investidores, conhecidos como "Tubarões", na esperança de conseguir fundos de investimento. "Dragons 'Den" foi adaptado com êxito e já cativou audiências em mais de 30 territórios em todo o mundo.



Já no dia 13 de novembro, às 21h, estreia a 14ª temporada inédita de Grey's Anatomy . A 14ª temporada marca a volta da personagem Teddy Altman (Kim Raver) e a apresentação do novo time de internos do hospital Grey Sloan Memorial, enquanto Meredith Grey (Ellen Pompeo) e o time do hospital estarão focados em ajudar a irmã de Owen, Megan Hunt (Abigail Spencer), em seu retorno. A chefe Miranda Bailey (Chandra Wilson) fará de tudo para reconstruir e dar uma nova cara para o Grey Sloan Memorial depois do incêndio ocorrido na última temporada.











Ainda no dia 13, às 23h, será a vez de acompanhar a quarta temporada de How to get away with murder . Annalise Keating e sua equipe estão de volta depois das emocionantes e surpreendentes reviravoltas e revelações da temporada anterior. Na quarta temporada, Annalise terá de limpar seu nome e reputação após ser acusada do assassinato de Wes. Os Keating 4 seguirão adiante com suas vidas, deixando a busca pelo assassino de lado por um tempo. Asher e Michaela vão morar juntos, enquanto Connor dará sua resposta à proposta de casamento de Oliver, feita na terceira temporada. Quem tem grandes questões a serem abordadas neste momento é Laura, que terá de decidir se quer ter o filho que está esperando de Wes. Independentemente de sua decisão, ela não vai se esquecer do terrível crime.



Fechando o mês, no dia 14 de novembro, às 21h, o canal estreia a inédita " Marvel's Inhumans ". A nova produção para as telas da gigante dos quadrinhos, cujos personagens saíram das mentes geniais de Stan Lee e Jack Kirby, conta a história de uma família de super-humanos que vive na cidade lunar de Attilan: o rei Black Bolt (Anson Mount), sua esposa Medusa (Serida Swan) e seu irmão Maximus (Iwan Rheon), cuja ambição pelo trono vai colocar essa dinastia em pé de guerra.