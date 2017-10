Novembro: Novas temporadas de sucessos chegam ao AXN

Os assinantes do canal pago AXN terão o retorno de grandes sucessos à sua grade de programação ao longo do mês de novembro.



As novidades começam no dia 12 de novembro, às 23h15, com a estreia da série nacional Sem Rastro . Todos os dias milhares pessoas desaparecem no Brasil, sem deixar pistas. São histórias repletas de mistérios. Casos que se transformam em um emaranhado de perguntas, e poucas respostas. São pessoas comuns, que do dia para noite parecem simplesmente evaporar. Poucas são encontradas, muitas outras continuam Sem Rastro.



A 13ª temporada inédita de Criminal Minds estreia na segunda, dia 13 de novembro, às 22h. Nesta 13ª temporada, a família "Criminal Minds" aumentou de tamanho: o ator Daniel Henney se junta à equipe BAU como o agente especial Matt Simmons, voltando ao personagem que o destacou em "Criminal Minds: Beyond Borders". Com a ajuda de sua experiência militar adquirida no campo de batalha para traçar perfis psicológicos, o lendário grupo de investigação de elite continua seu trabalho para decifrar as mentes criminosas mais perigosas dos Estados Unidos.



No dia seguinte, 14 de novembro, às 22h, o público confere a nova temporada de NCIS . Uma das principais equipes de investigação da cidade de Washington, designada para os casos mais importantes de crimes relacionados à Marinha americana, tem um enorme desafio nesta 15ª temporada: Gibbs e McGee foram capturados por rebeldes em consequência de uma ação no Paraguai e mantidos como prisioneiros por dois meses desde que Torres saiu a região após uma missão de resgate da Navy SEAL. O time NCIS de Washington não faz ideia da localização dos dois agentes, mas embarcarão numa busca implacável por eles.











A nova temporada de Hawaii 5.0 chega ao canal no dia 15 de novembro, também às 22h. Um assassinato leva Five-0 a investigar uma invasão do centenário palácio de Oahu, envolvendo piratas, tesouros enterrados e um assassino que usa uma pintura roubada como um mapa. Além disso, na manhã seguinte ao casamento, Kono e Adam são ameaçados e torturados por Gabriel, e Danny mostra sua preocupação a McGarrett quanto ao retorno de Catherine à ilha.



Fechando o mês de novidades, o canal exibe no dia 26 de novembro, às 22h, o último episódio da primeira temporada de Scorpion . Inspirada numa história real, a série acompanha a vida de um excêntrico gênio e sua rede internacional de contatos de pessoas igualmente superdotadas. Juntos, eles formam um grande time de investigação, cujo objetivo é defender o mundo contra todo tipo de ameaças modernas.